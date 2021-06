Dal cambio di data alla dose in vacanza, la guida per chi si vaccina in estate

5' di lettura

Aspettare di essere immunizzati per partire o partire rimandando al rientro dalle ferie l’appuntamento con il richiamo? Con alle spalle il record delle 600mila vaccinazioni in un giorno, con Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto che da lunedì 7 giugno saranno in zona bianca, e con ancora in testa le parole del presidente dell’Iss Brusaferro, secondo il quale «se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l’Italia sarà in zona bianca», ci si convince che la situazione, anche grazie a una campagna vaccinale che ha cambiato passo, sia in via di miglioramento. E con questa constatazione si fa strada una voglia di vacanze.

Le tre ipotesi

Ma prima di prenotare al mare o in montagna o un viaggio all’estero, molte famiglie devono risolvere una questione. O meglio, devono fare i conti con una data, quella del richiamo e quindi della conclusione del percorso vaccinale. Un problema che si fa ancora più concreto dopo il via libera all’uso del vaccino Pfizer–BioNtech per immunizzare dal Covid i giovani tra i 12 e i 15 anni. Se da una parte la soluzione consente di creare le condizioni per un ritorno sui banchi di scuola a settembre in condizioni di maggiore sicurezza, dall’altra costringe le famiglie a pianificare le vacanze calendario alla mano, nell’attesa che anche gli adolescenti concludano il percorso di immunizzazione. Le ipotesi allo stato attuale sono tre. La prima: prendere in considerazione l’idea di effettuare il richiamo direttamente nella località di villeggiatura, ma questo deve essere possibile: serve un via libera della struttura commissariale che ancora non c’è nonostante due regioni, Piemonte e Liguria, stiano già muovendosi in quella direzione. C’è poi un problema tecnico: ogni regione ha la sua piattaforma, e non è facile mettere in connessione e far dialogare le anagrafi vaccinali. La seconda ipotesi, allo stato attuale più realistica - ma il quadro è in evoluzione - di rinviare l’appuntamento con il richiamo al rientro dalle ferie. Oppure si può decidere di partire solo una volta immunizzati.

La linea Figliuolo: i richiami in vacanza siano l’eccezione

In occasione di un recente incontro con i presidenti delle Regioni, il commissario per l’emergenza coronavirus Figliuolo ha chiarito come la pensa sull’ipotesi di garantire i vaccini in vacanza. I richiami in quella sede devono essere l’eccezione, non la regola. Inoltre questa possibilità può essere presa in considerazione solo per chi effettua un soggiorno di lungo periodo, tre settimane almeno, in una regione che non è quella in cui risiede. È il caso dei lavoratori stagionali, che durante l’estate raggiungono per lavoro le principali località turistiche, o di chi ha una seconda casa. Ecco allora come possibile punto di mediazione l’ipotesi di un domicilio temporaneo con iscrizione all’anagrafe sanitaria del luogo di vacanza per chi ci trascorra almeno tre settimane, per salvaguardare la stagione turistica senza rallentare la campagna vaccinale.

Liguria e Piemonte fanno da apripista ma l’ultima parola è del commissario

La posizione di Figliuolo si pone pertanto in contrasto con la strategia delineata e promossa da Liguria e Piemonte, ovvero la sottoscrizione di un protocollo che consente ai liguri che si recano in vacanza in Piemonte di vaccinarsi, e viceversa. «Serve però l’autorizzazione del generale Figliuolo - ha spiegato il governatore del Piemonte Alberto Cirio -: spero che arrivi, perché credo che il (settore) pubblico debba imparare sempre di più a essere flessibile e andare incontro alle esigenze delle persone».

Soluzione praticabile se la platea di turisti è contenuta

Figliuolo non avrebbe ancora deciso come valutare il protocollo tra le due Regioni del Nordovest. Come sul resto anche sui vaccini in vacanza si preferirebbe dare una direttiva nazionale. Allo stesso tempo, accordi circoscritti dal punto di vista geografico che riguardino numeri di turisti “contenuti” non vengono visti in maniera negativi. Ben più complicato sarebbe metterli in pratica in zone ad altissima concentrazione di turisti.Intervenuto al Festival dell’Ecconomia di Trento, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha affrontato un aspetto della questione, quello dei turisti che decidono di venire in Italia. «Le Regioni si sapranno organizzare, si metterà un tetto - ha affermato - . È questione di buon senso, ma non mettere questo servizio, se altri lo forniscono, vuol dire che hai un servizio di qualità inferiore».