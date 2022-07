Dal camper al glamping, vacanze open air all'insegna del distanziamento piacevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono cinque milioni gli italiani che per le vacanze estive hanno scelto il formato soluzioni di viaggio e di soggiorno all'aria aperta e a contatto con la natura. La conferma di un trend iniziato già da qualche anno, complice la pandemia, arriva da un recente studio redatto da Istituto Piepoli per conto di Enit e Human Company, che conferma la propensione per aspetti quali flessibilità, sicurezza e sostenibilità. Ecco cosa cercano e quali le destinazioni per gli amanti del formato “open air” .

Destinazione on the road

Per chi pensa a una vacanza con il sapore dell'avventura, spingendosi oltre le mete di prossimità che hanno caratterizzato le fughe dalla città primaverili e di inizio estate, c'è solo l'imbarazzo della scelta. La piattaforma di camper sharing Yescapa suggerisce in proposito cinque destinazioni in Europa da prendere in considerazione, dal Mar Cantabrico che lambisce i Paesi Baschi al cuore della Foresta Nera. Negli itinerari che solcano la penisola iberica non mancano certo attrazioni uniche come il Museo Guggenheim di Bilbao o la storica città di Guernica ma il senso del viaggio in libertà lo si assapora soprattutto percorrendo la strada costiera che porta all'isolotto di San Juan de Gaztelugatxe, dove sorge un eremo dedicato a San Giovanni divenuto la fortezza di Dragonstone nella saga del Trono di Spade.

Cacela Velha, fiabesco paesino portoghese di una manciata di casette alla foce del Ria Formosa che si tuffa nell'Atlantico, merita sicuramente una tappa e fa da base per intraprendere il percorso delle 7 Valli Sospese, una dozzina chilometri di spiagge formate da scogliere e calette in arenaria rossa che fanno da specchio a quelle distanti 40 km nei pressi di Lagos, uno dei centri più grandi dell'Algarve alla Foresta NeraIl mare fa da sfondo anche all'itinerario che tocca l'area delle Bocche del Rodano e la Camargue con il caratteristico villaggio costiero di Saintes-Maries-de-la-Mer, punto di partenza per un'escursione fra i colori cangianti della Salin de Giraud (dimora di fenicotteri e cigni) o alla riserva naturale del Parc Ornithologique du Pont de Gau.

Sempre natura, ma di tutt'altra specie, è il viaggio in camper che si può affrontare nel sud-ovest della Germania, percorrendo una regione montuosa costellata da imponenti abeti neri. Si parte da Friburgo in Brisgovia, cittadina al confine fra Svizzera e Francia famosa per i vicoli della città vecchia e i suoi caratteristici canaletti, per puntare al cuore della Foresta Nera alla scoperta delle Cascate di Triberg e della torre in legno di Baumwipfelpfad, al cui interno si snoda un sentiero di circa 1250 metri.

In camper da Nord a Sud lungo lo Stivale

Viaggiare liberi, senza troppe pianificazioni, certi di raggiungere luoghi che resteranno nell'album dei ricordi: questo lo spirito della vacanza in camper e l'Italia offre itinerari e destinazioni che possono risultare indimenticabili per gli amanti del genere outdoor. Per l'88% dei turisti che scelgono la vacanza outdoor, la destinazione finale è in Italia. In particolare Puglia, Toscana e Sardegna sono le regioni elette a preferite davanti a Lazio, Calabria e Sicilia.