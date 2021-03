«Dal campo alla tavola», nasce il portale e-commerce di Cia-Agricoltori italiani

«L'utilizzo di piattaforme di e-commerce – ha aggiunto la docente di Comunicazione e Marketing all'Università Tor Vergata di Roma, Simonetta Pattuglia – è diventato anche trasversale a livello generazionale alla luce dei mutamenti negli stili di vita con 7 milioni di smart worker nel corso del lockdown, Dad e spesa per i genitori più anziani ordinata sul web dai parenti più hi tech».

Il rapido sviluppo con l'incremento di richieste ha spinto il mondo produttivo a investire con più convinzione nel digitale, con la finalità di creare community di consumatori che diventino ambassador dei loro acquisti su internet.Fra i diversi modelli di business esistenti (paniere proprietario del produttore, partnership territoriali, Gdo e grandi portali internazionali), Cia ha ritenuto strategico investire in una piattaforma a livello nazionale, che permetta a tutte le aziende – soprattutto quelle che non potrebbero gestire un e-commerce in autonomia – di vendere a un prezzo congruo, recuperando così sulla catena del valore. Con l'aggregazione di un ampio numero di produttori, si potranno offrire panieri molto diversificati ai consumatori, garantendo la sicurezza nei pagamenti e una logistica sostenibile.

«Gli imprenditori agricoli del nostro Paese – ha commentato il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino – hanno fatto sforzi incredibili sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sia per assicurare gli approvvigionamenti necessari al Paese di cibo sano e di qualità, sia per tenere in piedi l'economia delle loro aziende. Occorre ora sostenerne la ripresa con iniziative concrete tagliate sulle nuove tendenze di acquisto e consumo agroalimentare e focalizzate, quindi, sul boom che ha registrato l'e-commerce nel 2020. Infine occorre rilanciare in modo evidente il valore dei sistemi produttivi territoriali e la qualità dei prodotti regionali. Anche online invitiamo a comprare italiano».