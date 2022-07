Dal Canada al Kenia dal Carso Triestino all’Abruzzo viaggi per gusti al femminile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono sempre più numerose le donne che decidono di vivere la dimensione del viaggio insieme alle amiche, alla propria mamma o figlia, oppure in solitaria. Una tendenza che sta portando alcuni operatori turistici a creare offerte dedicate. Allo stesso tempo si assiste allo sviluppo di piattaforme online che nascono e crescono attorno ad una community che condivide interessi simili. Ecco cinque realtà che hanno incentrato la propria attività sul target rosa e declinano le proposte di viaggio in base alle rispettive esigenze.



CartOrange

Per CartOrange, azienda che vanta 450 consulenti di viaggi e con filiali sul territorio nazionale, è sempre più frequente creare viaggi su misura per donne che viaggiano da sole o in compagnia di altre donne, di qualsiasi età. «Un trend favorito – commenta Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo di CartOrange – da fattori sociali come il superamento di vecchi retaggi culturali, l'aumento del potere d'acquisto delle donne, l'allungarsi della vita attiva, il cambiamento delle situazioni familiari. Ma c'entra anche una trasformazione nel modo di concepire i viaggi, considerati non più semplici vacanze ma vere e proprie esperienze, regali da fare a se stesse o occasioni di crescita personale».Le clienti sono molto informate e necessitano di un servizio tailor made.

«Chiedono ai consulenti di arricchire la proposta con esperienze particolari e in target con i propri gusti, desideri e abitudini: corsi di cucina, percorsi benessere e i consigli per uno shopping autentico sono i plus più apprezzati», spiega Sasso. Per i viaggi in solitaria, CartOrange consiglia mete come Canada e Australia: paesi di per sé molto sicuri, ideali soprattutto se è la prima volta che si viaggia da sole. Le viaggiatrici più esperte amano molto anche l'India e paesi del Sud-Est Asiatico (Thailandia, Malesia, Indonesia). Alle donne che viaggiano in compagnia di amiche gli esperti del gruppo propongono una serie di mete dove unire benessere, divertimento e shopping, come le capitali europee, il Tirolo austriaco con percorsi yoga e benessere, oltre al Portogallo, perfetto per una vacanza on the road, alle isole greche e alle Baleari per unire sole e divertimento. Sul lungo raggio una delle mete più consigliate è Dubai, sicura e con molte attrattive. Per i weekend mamma e figlia ancora una volta sono le capitali europee a farla da padrone, su tutte Londra. Per chi ha più giorni a disposizione, New York è richiestissima. Le donne over 60 rappresentano una nicchia molto interessante per gli operatori turistici: sono attive, curiose, libere dagli impegni di lavoro e famiglia e concepiscono il viaggio come un regalo per sé. I consulenti CartOrange seguono per esempio gruppi di amiche che ogni anno fanno un viaggio insieme, mentre chi è da sola preferisce i tour organizzati, che danno anche l'occasione di fare amicizie. La priorità per queste clienti è il comfort e quindi risulta molto apprezzata la crociera.

Viagginrosa

Le ferie non coincidono mai con quelle degli amici? Il piccolo ha finalmente lasciato il nido? È arrivata la tanto agognata pensione? Si vuole dire basta alle vacanze in famiglia a fare da baby-sitter ai nipotini? A queste domande ha cercato di rispondere Viagginrosa. A spiegarne la mission è Teresa Brocadello, responsabile del tour operator che dispone di una rete di Dmc (Destination Management Company), aziende ricettiviste che danno assistenza in loco e aiutano a costruire gli itinerari con tutti i servizi annessi. «Viaggiare tra donne crea un'energia unica – dichiara Brocadello - e vogliamo condividerla con tutte le appassionate, qualsiasi sia la loro idea di vacanza. Per questo proponiamo di partire in piccoli gruppi motivati da interessi culturali o semplicemente alla ricerca di benessere. Il Covid ha un po' limitato i confini negli ultimi due anni, circoscrivendo le iniziative al territorio italiano ed europeo. Da quest'anno torniamo alle nostre passioni: i viaggi a lungo raggio, alle mete insolite, ai viaggi scoperta, al relax e alle vacanze esperienziali in tutto il pianeta».

In particolar modo quest'anno Viagginrosa sta ricevendo molte richieste per i Paesi Nordici, il Sudamerica, le piccole isole italiane, l'Oriente, l'Oceano Indiano, il Medio Oriente con la Giordania in testa. «Per l'autunno-inverno prossimo – anticipa la manager - abbiamo riattivato le partenze per Kenya, Vietnam, Laos e Cambogia, Madagascar, Messico, Oman, Marocco. Le nostre viaggiatrici sono ansiose di ripartire e contiamo di tornare ai livelli pre Covid entro l'inverno ‘22/23».I viaggi proposti sono sempre garantiti con un minimo di partecipanti (massimo 10-12 persone) e per aiutare ad individuare le giuste compagne di viaggio Viagginrosa ha creato una community dove si può chattare e scambiare idee per creare il proprio gruppo di viaggio. Non è comunque necessario avere già un gruppo precostituito. Nella località di destinazione la viaggiatrice troverà il suo “pink expert” che si occuperà del coordinamento, di orari, appuntamenti, visite e spostamenti.