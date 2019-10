Dal carbone danni anche ai bilanci: in rosso 4 centrali su 5 in Europa

Chi soffrirà di più in assoluto è la Germania, che ha rinviato il phase-out al lontano 2038: le sue centrali a carbone avranno margini negativi per quasi 2 milioni di euro, prevede Carbon Tracker, e Rwe da sola si avvia a perdere 975 milioni, pari a circa il 6% della capitalizzazione. L’utility tedesca però respinge la previsione: «Cifre e ipotesi non reggono alla verifica dei fatti – ha replicato un portavoce della società – Sono falsi e non possono essere usati come base per una seria discussione su questo tema».

Perdite molto pesanti sono previste quest’anno anche per la Spagna (-992 milioni) e per la Repubblica Ceca (-899 milioni).

Nella Ue solo il 45% della capacità di generazione a carbone (che in tutto ammonta a 154,4 GW) è destinata a chiudere entro il 2030. I Paesi che si sono impegnati al phase-out completo entro quella data sono solo 13. Sette non hanno preso alcun impegno e gli altri hanno piani meno ambiziosi.

I tassi di utilizzo delle centrali a carbone sono comunque crollati a livelli «così bassi che fanno piangere», commenta Carbon Tracker: tra marzo e agosto 2019 la generazione da antracite è crollata del 39% , quella da lignite del 20%. Operano in perdita l’84% delle centrali a lignite (per un totale di 3,54 miliardi di euro) e il 76% di quelle alimentate con antracite (per 3,03 miliardi). In tutto il 79% degli impianti Ue è in rosso.

Il carbone, conclude la società di ricerca, ha imboccato una «strada evolutiva senza uscita» che potrà evitare solo con pesanti sussidi statali. Ma i governi che vorranno ancora sostenerlo si ritroveranno a fronteggiare «problemi difficili da gestire».