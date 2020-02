Dal carcere agli evasori alla prescrizione, tutte le volte che Renzi ha votato con l'opposizione di Andrea Carli

(Imagoeconomica)

Dal braccio di ferro sul carcere agli evasori nell'ambito della definizione del decreto fisco collegato alla manovra fino al “triplete” messo a segno negli ultimi due giorni tra prescrizione e nodo autostrade, sono più di una le occasioni in cui Italia Viva, forza politica che fa parte della maggioranza che sostiene il Conte due, ha votato con l'opposizione, e quindi contro i suoi stessi alleati a Palazzo Chigi. Ecco, in estrema sintesi, le principali situazioni in cui i renziani hanno messo in campo questa strategia.