Dal cashback vaccinale alla lotteria delle auto: ecco come in Italia e all’estero si spingono le vaccinazioni

6' di lettura

Bonus in busta paga, ferie, pacchetti fitness, voucher, spuntini nostrani, polli ruspanti, ingressi gratuiti in spiaggia. C’è chi ha puntato sul cashback vaccinale per raggiungere il 100% di copertura in azienda. A Mosca hanno inventato persino una lotteria delle auto, in Giappone sono arrivati a offrire appartamenti di lusso e lingotti d’oro in palio per chi si inietta il vaccino. Le strategie per promuovere la vaccinazione di massa, per convincere gli indecisi a vaccinarsi sono variegate e piene di fantasia, spesso ruspanti, in Italia come all’estero. Perché la parola d’ordine, a casa nostra come oltre confine, resta vaccinare. Unica arma certa per arginare nuovi contagi e infausti ritorni al lockdown. E quindi premi delle aziende ai dipendenti che si vaccinano, campagne per raggiungere i giovani e gli over 60 con premi in denaro o pacchetti colazione e vaccino. Ecco le strategie in campo.

Il voucher da 100 dollari di Biden

Convincere la popolazione a immunizzarsi è il pallino del presidente americano Joe Biden, che ha chiesto a Stati e governi locali di premiare con 100 dollari gli indecisi che decideranno di vaccinarsi. Sul voucher punta anche la Grecia, con cifre diverse: 150 euro per spingere quasi un milione di giovani fra i 18 e i 25 anni a vaccinarsi prima delle vacanze. Più modesto il bonus serbo stabilito in Serbia dal presidente Vucic, primo modello al mondo ’Denaro in cambio di vaccini’: 3 mila dinari (25 euro) a chi si farà vaccinare per «premiare le persone che hanno mostrato responsabilità». Pugno duro invece per i pubblici dipendenti che non si sono vaccinati: se contraggono il virus, non avranno ferie pagate.

Loading...

Cashback vaccinale e ferie in azienda

I datori di lavoro che puntano su aziende Covid free hanno offerto ai dipendenti un riconoscimento economico o giornate di ferie aggiuntive a chi completa il ciclo vaccinale. Per esempio un’azienda tessile del pesarese, la Noctis di Pergola - 150 dipendenti - ha inserito un bonus una tantum da 50 euro in busta paga per tutti i lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale. L’obiettivo è raggiungere a livello aziendale il 100% della copertura. Alla Barberino's, una startup di barbieri tra Milano, Torino e Roma, hanno varato “cashback vaccinale”. Nessun obbligo di vaccinazione, ma un premio in denaro di 100 euro netti in busta paga, condito da un giorno di vacanza bonus, per chi completa il ciclo vaccinale. E grazie a questa strategia stanno già raggiungendo l’immunità di gregge. A Praga per i dipendenti statali che si vaccinano ci sono due giorni di ferie retribuite in più. La proposta è arrivata dal primo ministro Andrej Babis che vuole così spingere i governi regionali e locali a puntare sul bonus ferie per incentivare le vaccinazioni. In Giappone hanno osato di più, con alcune aziende che hanno sorteggiato premi di notevole entità fra i dipendenti, da appartamenti di lusso a lingotti d’oro. Negli Stati Uniti aziende grandi e piccole hanno scelto di offrire ai dipedenti premi in denaro. Per esempio la catena di prodotti alimentari Red Rooster, che offre ai dipendenti un bonus di 250 dollari e due giorni di ferie pagate. Colossi come AT&T, Instacart, Target, Trader Joe’s, Chobani, Petco, Darden Restaurants, McDonald’s e Dollar General offrono soldi extra ai dipendenti che si immunizzano.

L’ipotesi del bonus vacanze da mille euro

Mille euro da spendere in bonus vacanze in Italia come incentivo a vaccinarsi. È attivo in dibattito per la proposta avanzata durante un’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco sulla riforma fiscale, in Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato per introdurre un bonus vacanze da mille euro per tutti i vaccinati, aggiuntivo rispetto al bonus vacanza attuale fino a 500 euro. Il Codacons ha invece puntato su una polizza assicurativa gratuita, con diversi importi di indennizzo. Obiettivo: convincere i refrattari alla vaccinazione per paura di possibili effetti collaterali e reazioni avverse. Coprirà eventuali danni legati alla somministrazione del vaccino. Uno scudo, insomma, in favore dei propri iscritti.

La lotteria delle auto per spingere le vaccinazioni

A Mosca l’intensificazione della campagna vaccinale passa tramite la lotteria delle auto. Contagi elevati e rallentamento delle vaccinazioni hanno spinto il sindaco della capitale Sergey Sobyanin a varare la lotteria anti-Covid per chi si vaccinerà. Dal 14 giugno, ogni settimana fino all’11 luglio, sono state messe in palio cinque auto, del valore di circa un milione di rubli ciascuna, che equivalgono a 11.500 euro. Per arginare la corsa dei contagi l’iniziativa è stata affiancata da cinque giorni di stop lavorativo - dal 15 al 19 giugno - per tutte le attività non essenziali. La Federazione russa offre la possibilità agli stranieri residenti o in vacanza di essere vaccinato con lo Sputnik, ottenendo in cambio un certificato vaccinale timbrato, insieme a un bel cono di gelato. É a caccia di sponsor l’iniziativa del giornalista e imprenditore radiofonico Roger Schawinski, che in Svizzera ha lanciato una lotteria con premi in denaro per incentivare la campagna vaccinale. La lotteria è promossa dalla sua emittente privata Radio 1 e da Campax. Due le estrazioni previste per ora - il 9 e il 23 settembre - con premi uno di 10mila franchi e quattro di mille franchi.