Dal castello di Arechi al lungomare di Zaha Hadid

I più arditi e al tempo stesso amanti delle vedute salgono a piedi al castello di Arechi, seguendo il percorso che si slancia alla spalle del Duomo di Salerno, passando a fianco del Giardino della Minerva. Sopra questo panoramico promontorio, infatti, si gode una vista infinita sul Golfo della città campana, che nel segno dell’architettura contemporanea abbraccia la Stazione Marittima disegnata da Zaha Hadid da una parte e la Marina di Arechi progettata da Santiago Calatrava dall’altra. Quassù, oltre ai camminamenti intorno alle vestigia vertiginose, si scopre all’interno del museo archeologico la zecca con le sue antiche monete, insieme ad anfore e vasi. Ridiscesi, si varca la Porta dei Leoni per ammirare i capolavori della Cattedrale voluta da Roberto il Guiscardo, si passeggia sul lungomare alberato sopra le pensiline della vecchia linea del tram, accomodandosi ai tavolini del Gran Caffè Canasta per gustare una zeppola natalizia, osservando il confuso, allegro via vai di persone alle prese con l’acquisto dei regali.

1/6 3/6 Menu