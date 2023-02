Dal Centre Pompidou di Parigi alla Biennale di Venezia: mettere l'arte al polso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quando si parla di Swatch è difficile non ricordare l'impatto dirompente che ha avuto sull'immaginario collettivo. I suoi non erano dei semplici orologi di plastica adatti a tutte le tasche, ma un fenomeno di costume in cui, vista anche la varietà e la fantasia dei modelli, tutti potevano trovare l'orologio giusto per il proprio modo di essere e adatto a ogni situazione. Per la costruzione di questo successo ha avuto un ruolo centrale anche il rapporto che il brand svizzero ha da subito stretto con l'arte moderna e contemporanea. Un rapporto cominciato ufficialmente al Centre Pompidou di Parigi nel 1985, location scelta per il lancio del primo Swatch Art Special (disegnato da Kiki Picasso), e sempre punto di riferimento del marchio. Basti ricordare che per l'orologio che ha realizzato nel 1999, il Jelly Piano, l'archistar Renzo Piano si era ispirato allo stesso edificio parigino che aveva progettato insieme ai colleghi Gianfranco Franchini e Richard George Rogers. Oppure che, sempre nel 1999, durante la chiusura per restauro del museo, Swatch aveva fatto l'affissione più grande del mondo (infatti è entrata nel Guinness dei Primati) con la frase: “Vous aussi, vous êtes notre musée (Anche tu sei il nostro museo)”. Ed ecco che con il Beaubourg, come è comunemente chiamato in Francia il Centre Pompidou, Swatch apre un nuovo capitolo nel mondo dell'arte ampliando la sua serie Museum Journey che ha debuttato nel 2018 e che aveva già visto la collaborazione con musei importantissimi come il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Museo del Louvre di Parigi e il Museo di Arte Moderna (MoMA) di New York per la creazione di orologi che riproducono un numero selezionato di celebri opere d'arte. In questo caso sono stati scelti il Ritratto di Dèdie di Amedeo Modigliani, il The Frame di Frida Kahlo, il Red, Blue and White di Piet Mondrian, il Blu cielo di Vassily Kandinsky e poi il Carousel e la Torre Eiffel, entrambi di Robert Delaunay. «Dopo aver lavorato con il MoMa l'anno scorso, la sfida era creare delle opere interessanti anche con il Centre Pompidou» - racconta Carlo Giordanetti membro dello Swatch Management e ceo dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai – «Ma i due fattori scatenanti sono stati da una parte Frida Kahlo per il suo potere di icona importante, di figura forte e allo stesso tempo pop, dall'altra realizzare il terzo capitolo di Mondrian. Poi ovviamente c'è stata la soddisfazione, che mai mi sarei aspettato, di aver avuto a disposizione un Modigliani. Quando, tra le varie opere ci è stata proposta il Ritratto di Dèdie, l'ho trovata un'idea molto intrigante e il modello che lo utilizza è molto particolare ed elegante». Dopo Parigi, Swatch si è diretto a Venezia, alla 59a Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia, di cui è da sei edizioni consecutive il main partner, per esporre nell'ambito della mostra Swatch Faces, all'interno della Sala d'Armi dell'Arsenale le opere di cinque artisti e, ai Giardini, l'opera The Description of the World del tailandese Navin Rawanchaikul.

Il tailandese Navin Rawanchaikul, tra gli artisti coinvolti da Swatch nel creare un'opera per la 59a Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia (di cui il brand è main partner) e un orologio di prossima presentazione.

Quest'ultimo, come ogni artista che prima di lui ha esposto ai Giardini con Swatch, realizzerà un orologio Swatch Art Special di prossima presentazione. Nel frattempo sono stati lanciati due modelli dedicati all'evento. E, visto che nel 2023 si celebreranno i 40 anni del brand svizzero, c'è da scommettere che siano in arrivo altre opere viste con gli occhi fantasiosi di Swatch.