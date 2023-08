Quanto costa curarsi senza il Sistema sanitario nazionale, dal check up al ricovero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tutto nasce da una raffica di domande. Vogliamo ancora un sistema sanitario pubblico e universalistico finanziato dalla fiscalità generale? Che ruolo deve avere la sanità pubblica nella scala di priorità delle politiche nazionali? Riteniamo che il Servizio sanitario nazionale sia un bene comune da difendere? O vogliamo optare per un sistema universalistico selettivo? Quanta parte della ricchezza nazionale prodotta ogni anno (Pil) siamo disposti a destinare alla salute delle persone?

Da queste domande nasce un report di Anaao Assomed, l’associazione dei medici dirigenti, che fa “i conti in tasca” ai pazienti che decidono di curarsi privatamente. Si va dai 400 euro per un semplice check up cardiologico, ai 4.000 per un intervento di colecistectomia. Ecco, nel dettaglio, le singole voci di spesa, e i relativi costi.

Loading...

Ricovero

Partiamo dal ricovero. Quanto costa al paziente un ricovero nel privato? Da 422 a 1.278 euro al giorno. Per un ricovero che richiede da una bassa a un'alta complessità assistenziale.

Costi ulteriori

Quali altri costi sono a carico del paziente in caso di ricovero nel privato? Andiamo da 1.200 euro/ora per la sala operatoria, 600 euro/giorno per la degenza in un reparto chirurgico, 400 euro/giorno per la degenza in un reparto di medicina, 165 euro/giorno per ricovero ordinario post acuzie.

Interventi chirurgici

Quanto costa al paziente un intervento di colecistectomia nel privato? Risposta: 3.300 euro per Colecistectomia laparoscopica semplice, 4.000 euro per Colecistectomia laparoscopica complessa, da 3.000 a 10.000 euro la parcella del chirurgo.