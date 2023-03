Dal cibo alla casa, crolla nel 2022 la capacità di spesa delle famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 annus horribilis per le tasche degli italiani. E non su un solo fronte ma su tutti i principali capitoli di spesa che le famiglie sono chiamate a sostenere nel corso della vita quotidiana. A dirlo è Termometro, l’indagine che Altroconsumo insieme alle sue omologhe di Spagna, Belgio e Portogallo conduce ogni anno. E che sarà presentata il 15 marzo in un convegno a Roma ospitato al Senato. Secondo i dati elaborati sulla base di un indice costruito ad hoc nel 2022 che il Sole24Ore ha avuto in anteprima, si registra un impoverimento della capacità per gli italiani nel sostenere le spese dei 6 diversi ambiti: abitazione, mobilità, salute, alimentazione, istruzione, cultura e tempo libero. “L'indice italiano di quest'anno - spiega l’associazione - è pari a 45,2, il più basso di sempre da quando l'indagine viene svolta, dal 2018. Vediamo i numeri nel dettaglio.

I capitoli di spesa

Durante l’inchiesta che ha coinvolto un panel di quasi 3mila consumatori, è stata fotografata la capacità degli italiani di sostenere le principali spese quotidiane. Nel 2022 sono aumentate considerevolmente le famiglie in difficoltà a sostenere le spese legate ad alimentazione e abitazione. Il 37% delle famiglie ha avuto problemi per quanto riguarda l'acquisto di cibo (+13 punti percentuali rispetto al 2021) e per il 49% è stato difficile coprire le spese legate all'abitazione (+9 punti). Stabili o in leggero aumento le percentuali di famiglie in difficoltà per gli altri ambiti di spesa: 43% per salute, 40% per la mobilità, 37% per cultura e tempo libero e 26% per istruzione.

Allo stesso tempo si registra una diminuzione delle famiglie che non hanno avuto problemi a coprire le spese per quanto riguarda l'alimentazione, solo il 18%, ovvero 10 punti in meno rispetto al 2021, e mobilità (17%). Nel complesso aumentano le famiglie in gravi difficoltà economiche, ovvero con problemi per tutte e 6 gli ambiti di spesa, che nel 2022 sono pari al 9%, quasi il doppio rispetto al 2021 (5%).

Ambiti geografici

Il dato delle differenze geografiche è talmente noto che sembra quasi scontato. Va invece ricordato sempre che nel nostro paese esiste una forbice - antica e cronicizzata - di sperequazione tra Nord e Sud. Un faglia gigantesca che determina per il solo fatto di vivere di qua o dall’altro lato di un confine immaginario, il rischio povertà e anche le tante opportunità economiche che sono riservate a una platea sempre meno vasta. Il verdetto del Termometro non si discosta da una diagnosi consueta: anche nel 2022 emergono importanti differenze fra Nord e Sud. Si nota, infatti, come le difficoltà a sostenere le spese siano maggiori al Sud e nelle isole (indice pari a 43,4) e al Centro (44,1) rispetto al Nordest (46,7) e al Nordovest (46,5). Rispetto allo scorso anno c'è un leggero riavvicinamento, con il valore del Termometro che diminuisce per tutte le aree tranne che per il Sud e le isole (+0,7 rispetto al 2021). Vale la pena di ricordare che l’indice del Termometro è calibrato

sulla base di un valore da 0 100 che esprime la capacità delle famiglie di sostenere le spese principali nel corso del 2022. Più è alto il valore dell'indice più è stata agevole la situazione delle famiglie e viceversa (più è basso e maggiori sono state le difficoltà).

Maglia nera a Campania, Puglia, Umbria e Abruzzo

Nello specifico, le Regioni in cui si riesce ad affrontare meglio le spese restano quelle settentrionali, il valore dell'indice è significativamente superiore alla media per: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Quelle in cui la capacità di sostenerle è inferiore alla media sono: Campania, Puglia, Umbria e Abruzzo. Inoltre, emerge una sensibile differenza anche tra aree urbane e rurali, la situazione è migliore per le famiglie che risiedono in città.

Nuclei familiari

«Paragonando le tipologie di nuclei familiari, si conferma una maggior agilità nella gestione delle spese fra le famiglie in cui entrambi i partner sono laureati (indice pari a 48,6) rispetto a quelle in cui non lo sono (41,2) - spiega l’associazione dei consumatori - La situazione appare più agevole per chi vive da solo rispetto alle famiglie numerose, all'aumentare dei componenti della famiglia, il valore dell'indice diminuisce (e quindi aumentano le difficoltà)».