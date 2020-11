Dal cicloturismo alle salite, dall'allenamento alle ciclabili top, i migliori siti e app gratuiti per ciclisti di Mariateresa Montaruli

Per i ciclisti, l'applicazione del momento è Komoot. Ma per gli appassionati delle due ruote di app e siti ce ne sono per tutti i gusti e le esigenze.

Dopo anni di solo utilizzo di Strava, la piattaforma che registra le performance di 50 milioni di sportivi in 195 Paesi del mondo, il passaparola ha diffuso l'astruso nome di un'app nata nel 2010 a Potsdam, non lontano da Berlino, che conta 15 milioni di utenti nel mondo e 60 persone di staff, la più scaricata in Germania durante il trascorso lockdown primaverile. “Vorremmo essere conosciuti come l'app per la pianificazione di percorsi per tutte le attività outdoor” esordisce Andrea Girlanda, dal 2019 community manager per l'Italia, con cui si può prendere appuntamento per una sessione privata di avviamento online all'uso di Komoot.it.

(Maria Teresa Montaruli è autrice del blog Ladra di biciclette)