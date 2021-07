Dal Cilento all'isola di Capri, lo sguardo dalla zipzile di Trentinara abbraccia il Tirreno tutto

Vedere il blu e il verde del Cilento nello stesso momento è un'esperienza che si può fare a Trentinara, in provincia di Salerno. Anche i templi di Paestum sono avvistatili nel corso di questa adrenalinica attraversata del cielo che Cilento in Volo ha allestito per chi voglia godersi il panorama di questo angolo d'Italia sempre più amato dai viaggiatori in una prospettiva unica. In coppia o da soli, a una velocità che tocca i 120 km orari, si ha la possibilità di allungare lo sguardo sino all'isola di Capri.

