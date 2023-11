Dal clima all’economia circolare, Ispra è il facilitatore delle politiche pubbliche italiane

I numeri

Poi le 247 richieste Ecolabel lavorate (le etichette ecologiche in vigore in tutta Europa che si applicano a prodotti e servizi esclusi prodotti alimentari e farmaceutici) e 1.051 Emas (il sistema di audit ed ecogestione cui possono aderire volontariamente le aziende).

Ci sono poi anche le relazioni tecniche trasmesse al Mase per la vigilanza e il controllo sui rifiuti. Sempre in ambito di rifiuti ci sono poi il controllo dei dati sul 100% dei comuni italiani e le verifiche su 650 impianti di gestione.

I siti da bonificare

In relazione all’ambiente ci sono poi le iniziative che riguardano i siti Sin, ossia i Siti di interesse nazionale da bonificare per cui l’Istituto tiene aggiornato il censimento e lo stato degli interventi. In questo caso sono state predisposte 374 relazioni tecniche. Non mancano poi 76 mila analisi di laboratorio condotte.

E i progetti finanziati con il Pnrr: 2 progetti sulla missione “rivoluzione verde e transizione ecologica” e 4 progetti sulla Missione “Istruzione e ricerca”. Inoltre 1 progetto, finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), per il rafforzamento complessivo delle strutture e dei Servizi di Snpa connesso alla missione “salute e resilienza”.