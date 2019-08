Dal clima alla Cina all’Iran: Trump, la mina vagante che preoccupa investitori e politici Non ci si poteva aspettare molto di più dal vertice G7 francese. Donald Trump come al solito, nel bene e nel male, è stato al centro dell'attenzione. Preoccupano i leader politici, come anche preoccupano gli investitori, le continue incursioni imprevedibili del presidente americano su Twitter di Riccardo Barlaam

Vigilia del G7, Trump minaccia nuove tasse sui vini francesi

Non ci si poteva aspettare molto di più dal vertice G7 francese. Donald Trump come al solito, nel bene e nel male, è stato al centro dell'attenzione. Preoccupano i leader politici, come anche preoccupano gli investitori, le continue incursioni imprevedibili del presidente americano su Twitter. Improvvise accelerazioni e poi frenate. Una mina vagante. Le ultime dichiarazioni nelle quali Trump ha affermato il suo pensiero per poi, subito dopo, affermare l'esatto contrario riguardano, nell'ordine: la Groenlandia da acquistare dalla Danimarca, il taglio delle tasse alle classi medie, la Fed e il suo governatore Jerome Powell diventato «il più grande nemico», più ancora del presidente cinese agli occhi del muscolare e scoppiettante leader della prima potenza mondiale che ha terminato la serie dei tweet fuori controllo con il monito a tutte le aziende americane «a lasciare immediatamente la Cina» e il lascito a fine giornata - un venerdì da incubo che per Wall Street è stato il quarto consecutivo con la chiusura in rosso - ad aumentare di nuovo, in un'escalation rabbiosa e incomprensibile, i dazi alla Cina come risposta ai suoi contro dazi appena annunciata.

Secondo molti osservatori la situazione è fuori controllo alla Casa Bianca perché il presidente non ha più contraddittorio ed è ormai circondato solo da “yes men”. Il premio Pulitzer Bob Woodward nel libro – Fear - che ha raccontato l'ascesa e il primo anno della presidenza del tycoon, aveva rivelato l'episodio dei dossier scottanti fatti sparire dalla scrivania di Trump all'ultimo minuto dai generali del Pentagono perché «c'erano adulti nella stanza ovale». Ora non è più così. Lo staff del presidente è tutto cambiato. Vuoi perché Trump ha licenziato gran parte dei suoi stretti collaboratori della prima ora con un turn over che non ha precedenti tra le amministrazioni passate. Vuoi anche perché molti hanno deciso di dimettersi per non perdere la reputazione. In ambienti repubblicani come a Wall Street cresce la preoccupazione per le intemerate del presidente americano e le conseguenze dei suoi tweet bomb. Così la mezza retromarcia di Trump sulla Cina al G 7 è stato un passaggio obbligato. Non poteva fare diversamente.

Trump si è accorto di avere tutti contro nel tavolo rotondo di Biarritz, tranne Bolsonaro ovviamente, «il Trump dei Tropici». Persino il nuovo premier britannico amico Boris Johnson che spera di stabilire un asse privilegiato con gli Stati Uniti, rilanciando quella special relationship dei tempi di Churchill - che invero è sempre più stata percepita a Londra che a Washington - ha fatto notare a Trump che la trade war è un problema per tutti e alimenta i venti di recessione mondiali.