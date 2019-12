Dal clima alla crisi valutaria, la top 5 dei rischi estremi per chi investe

«La novità più rilevante - spiega Gianmarco Tosti, Country Manager per l'Italia di Willis Towers Watson - riguarda la crescente importanza acquisita dai rischi estremi non finanziari: uno su tutti il riscaldamento globale, diventato il rischio più temuto nella nostra analisi, che abbina la probabilità che un fenomeno si verifichi all'importanza del suo impatto». Ecco la top,5 dei rischi estremi 2019.

1) Il surriscaldamento globale

Nella prima edizione del rapporto datata 2009 il rischio correlato ai cambiamenti climatici non compariva neanche nei primi 15 per importanza. Solo nel 2011 la voce è comparsa in classifica al sesto posto. Per poi salire al terzo posto nel 2013 e infine guadagnare la vetta della classifica quest’anno. Il tema, d’altronde, è sempre più all’ordine del giorno. Non solo perché c’è una maggiore sensibilità da parte dell’opinione pubblica anche sulla spinta di movimenti come il “Fridays for future” della studentessa svedese Greta Thunberg ma anche perché eventi climatici più estremi si stanno verificando in ogni parte del pianeta. Secondo gli analisti di Willis Towers Watson la concreta possibilità che sul clima si arrivi a un punto di non ritorno rappresenta il rischio estremo numero uno con cui fare i conti.

LA TOP 5 DEI RISCHI ESTREMI Come è evoluta la classifica nel corso del tempo (Fonte: Willis Towers Watson)...

Con quali conseguenze? «Le zone abitabili - si legge nel rapporto - sono destinate inevitabilmente a ridursi con l’effetto di innescare movimenti migratori su larga scala». Il cambiamento climatico rischia di avere ripercussioni negative sulla produzione di cibo perché ci potrebbe essere una riduzione della terra arabile. Una possibile conseguenza finanziaria dell’innalzamento dei livelli del mare potrebbe registrarsi sul mercato immobiliare perché «le aree costiere potrebbero svalutarsi e diventare inassicurabili mentre l’entroterra potrebbe acquisire valore». Eventi metereologici estremi rischiano in prospettiva di mettere in seria difficoltà il mercato delle assicurazioni mentre il business della ricostruzione è destinato a beneficiarne.



2) Collasso del commercio globale

L’ultimo ventennio è stato caratterizzato dalla forte crescita del commercio globale come conseguenza della globalizzazione. Ora tuttavia in molte parti del mondo questo modello viene messo in discussione. In particolare dopo l’ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump. Le minacce di dazi verso i principali partner commerciali e l’estenuante trattava con la Cina hanno contribuito ad alimentare incertezza sui mercati globali e il trend di crescita del commercio globale ha fatto registrare una battuta d’arresto. Il rischio estremo correlato al ritorno del protezionismo è che il trend registri un peggioramento con l’effetto di innescare una recessione globale. Con i dazi i prezzi all’importazione salgono e si rischia un’impennata dell’inflazione che potrebbe spingere le banche centrali ad adottare politiche più restrittive tali da destabilizzare gli equilibri dei mercati finanziari globali. Nonostante i progressi nella trattativa tra Stati Uniti e Cina i rischi del protezionismo continuano a rappresentare un’incognita pesante per l’economia e i mercati e per questo rappresentano il secondo rischio estremo per importanza secondo il rapporto di Willis Towers Watson. Nel precedente rapporto uscito nel 2013 questo rischio si attestava in quinta posizione.

3) Guerra cibernetica

Una delle new entry nella classifica dei rischi estremi 2019 è rappresentato dal rischio di una guerra cibernetica. Non si parla di crimine informatico comune, che ormai rappresenta una realtà consolidata, ma di un attacco informatico ostile promosso da un’entità governativa ai danni di un’altra in grado di compromettere il funzionamento di infrastrutture, mercati finanziari, comunicazione, sistemi di difesa, ospedali o qualunque altra struttura il cui funzionamento dipende dalla rete. L’impatto di un simile evento, specie condotto su larga scala, rischia di avere conseguenze economiche molto pesanti. Anche alla luce dell’escalation di attacchi hacker ai danni di aziende e istituzioni negli Stati Uniti che hanno alimentato timori di una “guerra fredda cibernetica” il rischio di una guerra cibernetica è sempre più reale.