Dal Cnmi Fashion Trust Grant 135mila euro per sostenere quattro giovani talenti della moda

Flora Rabitti, designer di Florania

Il designer scelto da Max & Co. avrà la possibilità di collaborare a un progetto speciale con il brand, che fornirà le risorse e la distribuzione per consentirgli di trasformare la sua visione creativa in azioni concrete per il futuro di tutti. Inoltre, tutti e quattro i beneficiari avranno l'opportunità di ricevere un programma di mentoring personalizzato, da parte di esperti di The Bicester Collection, per una formazione cruciale per la crescita del proprio brand. I designer avranno anche la possibilità di vendere le proprie creazioni in uno spazio retail gratuito a Fidenza Village all'interno della pop-up boutique, The Creative Spot, in programma per il 2024: «È con grande orgoglio che The Bicester Collection, da oltre 20 anni, contribuisce al sostegno, allo sviluppo e alla valorizzazione dei brand emergenti della moda - ha sottolineato Desirée Bollier, Chair and Global Chief Merchant The Bicester Collection -. Siamo entusiasti di essere con Fidenza Village al fianco di Camera Moda Fashion Trust nel supportare i nomi più promettenti del panorama moda e del Made in Italy, offrendo loro importanti opportunità per lo sviluppo del business, con programmi ad hoc di mentoring e grande visibilità all'interno delle destinazioni di shopping di The Bicester Collection».

A Palazzo Parigi a Milano si è anche tenuto il gala dinner Gala Dinner dei CNMI Fashion Trust 2023, durante il quale i beneficiari hanno ricevuto i grant alla presenza del comitato, di giornalisti, dei brand associati di Cnmi. «Il futuro non può ignorare la nuova generazione di creativi, per questo Cnmi lavora al fianco di Camera Moda Fashion Trust per sostenerli nella creazione di collezioni mirate, chiare, personali e sostenibili, e per aiutare i designer indipendenti in tutte le fasi di produzione della loro collezione », dichiara Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda. «Sostenere la nuova generazione di designer del Made in Italy è la nostra missione principale. Sono un motore di cambiamento verso la sostenibilità e un valore fondamentale per l’economia italiana», commentano Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei, cofondatrici e copresidenti del Trust.



