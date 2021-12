Decreto Recovery: tutte le novità, dal coding a scuola alla proroga dei navigator

Ascolta la versione audio dell'articolo

I circa 2.400 navigator possono tirare un sospiro di sollievo. Quella proroga che era rimasta fuori dalla manovra, all’esame del Senato, è rientrata nel decreto Recovery, che è giunto in aula alla Camera e si appresta a incassare, “blindato” dalla fiducia, il via libera in prima lettura (il voto è atteso per lunedì 20 dicembre). Il decreto legge 152 del 2021 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”) andrà poi al Senato (scadrà il 5 gennaio). Gran parte della partita sulle modifiche si è giocata in occasione del passaggio del testo in commissione Bilancio.

Modifiche ad ampio raggio

E proprio in questa occasione sono stati approvati emendamenti ad ampio raggio. Dalle multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito, allo studio del coding a scuola, dalla piattaforma digitale per accedere ai bonus pubblici al rinvio di un anno dell’uscita dal mercato tutelato dell’energia per le famiglie. Nel provvedimento sono entrate anche norme sui commissari straordinari per le grandi opere, gli iter procedurali e gli ambiti idrici.

Multe ai negozianti che non accettano bancomat o carta di credito

Intanto consumatori e commercianti si sono divisi, soddisfatti i primi e critici i secondi, sulle sanzioni per chi insisterà a chiedere i pagamenti in contante: 30 euro più il 4% del valore della transazione, che si tratti di prodotti o servizi, anche professionali.

Arriva il coding a scuola

È una piccola svolta anche l’introduzione a partire dalla scuola dell’infanzia del coding, per sviluppare il pensiero computazionale utile affinché i bambini possano fin da subito apprendere le basi della programmazione.

Semplificato l’accesso ai bonus pubblici

Per i bonus pubblici, messi in campo dallo Stato, arriva un meccanismo di semplificazione che consentirà ai cittadini di ricevere il rimborso direttamente attraverso una piattaforma web.