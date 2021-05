Dal coprifuoco alle feste, dai matrimoni alle palestre: domande e risposte sulle riaperture

Quali sono le indicazioni da seguire in piscina?

Dal 1° luglio riaprono le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. In piscina dovrà essere garantito il distanziamento di 7 metri quadrati. Previsti ingressi contingentati in spogliatori e docce, evitando l’uso comune di asciugacapelli «che al bisogno dovranno essere portati da casa». Il gestore potrà vietare l’accesso alle docce, invitando i clienti a cambiare rapidamente il costume bagnato. Negli spogliatoi dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i clienti e si dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine. Gli spazi comuni dovranno essere sottoposti a sanificazione e a costanti interventi di pulizia.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Quando riapriranno i parchi di divertimento?

Le attività di parchi tematici e di divertimento è stata anticipata dal nuovo decreto legge dal 1° luglio al 15 giugno.

RISTORAZIONE

Quali sono i nuovi orari di bar e ristoranti?

Il decreto prevede la riapertura dei ristoranti al chiuso anche la sera dal 1° giugno. Dal 1° giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18, fino alla chiusura prevista dalle norme sul coprifuoco.

In ristoranti e bar ci sono regole da rispettare?

Dal 1° giugno si potrà andare in bar e ristoranti anche al chiuso, ma rispettando protocolli individuati dal governo. Fino al 1° giugno si potrà stare al bar e al ristorante solo all’aperto e seduti al tavolo. Nei bar la consumazione al banco sarà possibile dal 1°giugno. Al tavolo resta il limite di 4 persone, se non conviventi. Distanza di almeno un metro (ridotta solo in caso di barriere fisiche di separazione). Gli avventori dovranno usare la mascherina quando non seduti ai tavoli. I menù dovranno essere consultati preferibilmente in forma digitale o dovranno essere plastificati per consentire la disinfezione dopo l’uso. Altrimenti dovranno essere in carta e gettati dopo ogni singola consultazione.

SPORT: EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Il pubblico può partecipare a eventi sportivi? Con quali restrizioni?

La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso nei limiti già fissati: capienza non superiore al 25% di quella massima e numero di spettatori non superiore a mille persone all’aperto e 500 al chiuso.

ZONE BIANCHE

Quali regole saranno adottate nelle zone bianche?

Dal 1° giugno in Italia alcune regioni torneranno ad essere bianche, dunque con regole meno strigenti. Varranno solo le regole di comportamento per evitare i contagi, dunque uso della mascherina e distanziamento. In queste regioni non vige il coprifuoco. Dal 1° giugno saranno bianche Friuli venezia Giulia, Molise e Sardegna, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria.

ZONE GIALLE

Nelle zone gialle c’è un allentamento del coprifuoco?

Dal 19 maggio - in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto legge approvato dal cdm il 17 maggio - nelle zone gialle il coprifuoco passa dalle ore 22 alle ore 23. A partire dal 7 giugno passa alle 24. É previsto il completo superamento del coprifuoco anche nelle zone gialle dal 21 giugno.

Nelle zone gialle si potrà andare al ristorante al chiuso anche la sera?

La riapertura dei ristoranti al chiuso anche la sera è prevista dal 1° giugno. Per quello che riguarda la ristorazione in generale era già previsto che dal 1° giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo dalle ore 5 alle 18.

ZONE ARANCIONI E ROSSE

Sono validi gli allentamenti del coprifuoco nelle zone rosse e arancioni?

No, gli allentamenti delle misure si applicano solo in zona bianca e gialla. Per gli spostamenti in regioni arancioni e rosse è necessario avere in tasca il green pass. Il certificato verde spetta a chi si è vaccinato, chi è guarito dal Covid e chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti il viaggio.