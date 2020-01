Dal coronavirus al capodanno: perché la Cina è sempre una priorità del lusso L’epidemia di polmonite fa tremare i titoli delle aziende del settore, intente a lanciare prodotti ad hoc per il nuovo anno del Topo. Corteggiando una clientela che nel 2019 ha speso quasi 100 miliardi di euro in prodotti di lusso di Marta Casadei

Mancano pochi giorni al 25 gennaio, quando l’anno del Maiale lascerà il passo a quello del Topo nel calendario cinese. Un capodanno, quello che cade sabato, che fa gola alle aziende del lusso. Molte delle quali hanno sfornato prodotti esclusivi e in limited edition per celebrare la ricorrenza: dalle borse con Topolino, scelto da Gucci come “ambassador” per l’anno in arrivo, alle sneaker Moschino con Mickey the Rat. Passando per le edizioni speciali di profumi e make up.



L’incertezza sugli acquisti di capodanno

Quest’anno il capodanno, però, coincide con un momento di incertezza: l’ epidemia di coronavirus (una polmonite che si trasmette da uomo a uomo, che fino ad oggi in Cina avrebbe colpito 400 persone, a seconda delle fonti, uccidendone nove), infatti, ha avuto un impatto anche sul mondo del lusso. A partire dalle performance dei titoli sui principali listini europei: Brunello Cucinelli e Moncler martedi 21 gennaio hanno dato segni di sofferenza a Piazza Affari, Kering e Lvmh a Parigi. Secondo alcuni analisti (come Equita, che ha sottolineato come il timore di contrarre la malattia potrebbe ridurre la propensione ai viaggi impattare sul mood di spesa nella regione) l’epidemia di coronavirus potrebbe avere un impatto negativo sugli acquisti di lusso dei cinesi. In patria, ma anche all’estero.

Se, infatti, il Capodanno è in parte un’occasione per fare acquisti (c'è chi compra prodotti nuovi, ma siamo lontani dallo shopping monstre del Single’s day), è senza dubbio un’opportunità per viaggiare: la golden week, infatti, è una delle settimane di vacanza durante le quali i cinesi amano viaggiare. A essere messa a rischio, in questo contesto, potrebbe essere proprio la “facilità” e la comodità della circolazione: sono molti gli aeroporti internazionali (incluso Roma Fiumicino, primo scalo nazionale per passeggeri) che hanno attivato controlli e screening extra sui passeggeri in arrivo dalla Repubblica Popolare. Le misure restrittive potrebbero scoraggiare i cinesi in partenza, riducendo così l’impatto del loro shopping all’estero.



Perché il coronavirus fa paura al lusso?

I cinesi sono un pubblico estremamente appetibile per la moda e per il lusso. Secondo il Monitor Bain-Altagamma 2019, lo scorso anno hanno contribuito per il 90% alla crescita del mercato del lusso che è passato dai 262 miliardi di euro del 2018 a 281 miliardi di euro stimati, con un +4% a cambi costanti.



I cinesi, di fatto, sono coloro che, nell’ultimo decennio, hanno trainato le vendite del lusso che nel 2010, un mercato che, sempre secondo Bain-Altagamma, dopo essere stato flagellato dalla crisi economica post crollo di Lehman Brothers valeva “solo” 167 miliardi. Il mercato cinese nel 2019 ha raggiunto i 30 miliardi di euro di valore, mettendo a segno una crescita record (+26% a cambi costanti; +30% a cambi correnti) rispetto al 2018. Ma a livello globale, la spesa dei cinesi è ancora più significativa: nel complesso, infatti, si deve a loro il 35% degli acquisti in valore: nel 2019, in giro per il mondo, hanno speso quasi 100 miliardi di euro in beni personali di lusso.



L’online «salva» gli acquisti

Sul fronte degli acquisti in patria, però, arrivano le prime “rassicurazioni”: nonostante nel 2003 la diffusione della Sars abbia inciso sulla flessione degli acquisti retail - all’epoca, riporta Barclays, a fronte di una media di crescita degli acquisti del 9,3% nel primo trimestre 2003, si verificò un notevole rallentamento (+4,3%) nel mese di maggio, per tornare ai ritmi di crescita precedenti solo a settembre - le evoluzioni nelle abitudini di shopping dei cinesi mitigheranno l’impatto: «Pensiamo che lo shock sulle vendite retail questa volta potrebbe non essere così grande, considerato che le vendite online oggi prevalgono e non saranno colpite in modo significativo al contrario dei negozi fisici», dicono da Barclays. I cittadini della Repubblica popolare sono consumatori iperdigitalizzati: le stime di McKinsey per il 2019 fotografano il mercato retail digitale cinese a quota 1.500 miliardi di dollari contro i 600 miliardi di quello Usa, con una crescita annua media del 25% tra il 2017 e il 2019.



