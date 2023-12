Dal credito ai prezzi, per le imprese il 2024 sarà l’anno dell’incertezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La stretta della Bce sui tassi farà sentire i suoi effetti sul credito anche l’anno prossimo, con un conseguente impatto negativo sugli investimenti delle aziende. L’export probabilmente di riprenderà, ma le imprese devono fare ancora i conti con prezzi alla produzione che, a fronte della agguerrita concorrenza internazionale e dei bilanci delle famiglie sotto stress, solo in minima parte riescono a scaricarsi sui consumi. Senza considerare gli scenari geopolitici incerti legati alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, che non poche ripercussioni hanno sull’andamento dell’economia. Inoltre, quello che sta per iniziare sarà l’anno delle elezioni europee, con molti nodi legati alla transizione verde e digitale che devono essere ancora sciolti. Uno scenario che rende molto incerto il 2024 per le imprese di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Si tratta di quella parte dell’Italia che, forte delle sue eccellenze manifatturiere, turistiche e tecnologiche, chiede infrastrutture materiali e immateriali per agganciarsi al treno del Nord Italia e del Nord Europa, facendo da ponte, grazie ai suoi porti, con le rotte commerciali che attraversano, da Nord a Sud e da Est a Ovest, il Mediterraneo. Una parte d’Italia, quella centrale, flagellata da terremoti prima e alluvioni poi, che chiede di accelerare sulla ricostruzione, sull’attuazine del Pnrr e sull’utilizzo dei fondi europei.

Per Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, «la sfida oggi è essere più flessibili e capaci di adattarci ai processi di cambiamento in atto, perché i mercati sono sempre più complessi e incerti e noi dobbiamo cogliere le mutevoli esigenze, consapevoli che siamo sulla traiettoria giusta. Non confondiamo l’orizzonte di breve termine con lo scenario di lungo».

LA FOTOGRAFIA DEL CENTRO ITALIA

In Toscana, le imprese sono ancora in difficoltà per il post alluvione. Per questo il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi chiede «prima di tutto di risistemare il territorio ferito da alluvione, frane e mareggiate: ci auguriamo che la rimodulazione del Pnrr serva da tampone per arginare la caduta dell’economia».

Il Lazio deve ora rimboccarsi le maniche dopo la cocente sconfitta di Roma nella candidatura per Expo 2020. «Abbiamo perso una partita– dice il presidente di Unindustria Angelo Camilli – ma non abbiamo rinunciato a gareggiare. C’è stato un livello di collaborazione tra istituzioni e imprese, e tra le stesse associazioni di imprese, che va valorizzato per accelerare ora i progetti riguardanti il Giubileo, il Pnrr, i fondi regionali e il termovalorizzatore di Roma».