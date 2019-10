Dal cuneo fiscale al riordino delle esenzioni sui buoni pasto, come cambiano le tasse con questa manovra

Digital tax operativa da gennaio

Poi ci sono le misure che comportano un aggravio fiscale. Ad esempio, il decreto fiscale che ha ottenuto il via libera “salvo intese” del Consiglio dei ministri attua anche la digital tax: sarà operativa dal 1° gennaio, dovrà essere versata entro il 16 marzo dell'anno successivo (dunque il primo appuntamento alla cassa sarà per il 2021) e sarà accompagnata dall'obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno. Il prelievo del 3% si applica, dunque, sui ricavi dell'anno solare (e non più per trimestre come inizialmente previsto). Per far scattare l'obbligo si farà riferimento all'indirizzo Ip italiano o ad altri sistemi di geolocalizzazione. La web tax resterà in vigore fino all'attuazione di eventuali accordi internazionali sulla tassazione dell'economia digitale.

Reverse charge esteso alle cooperative di somministrazione lavoro

È esteso il reverse charge per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera tramite false cooperative e imprese, sia agli appalti nella logistica, servizi alle imprese, alimentare, meccanica e in altri settori che utilizzano molto la manodopera; sia con il contrasto all’omesso versamento di ritenute in appalti e subappalti. Gli effetti di questa norma ammontano a 400 milioni su base annua.

La stretta nei confronti di commercianti ed esercenti sull’uso del Pos

I commercianti e gli esercenti che non si doteranno del terminale o non accetteranno i pagamenti tramite moneta elettronica andranno incontro a una sanzione fissa di 30 euro, più una del 4% del valore della transazione per cui viene negato il pagamento in modalità tracciabile. Sarà il cliente a dover denunciare al Prefetto la violazione e saranno gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria ad effettuare accertamenti e controlli. La misura ha una finalità antievasione.

Il ritocco della cedolare secca sugli affitti

Tra le misure che si dovrebbero leggere nella legge di bilancio c’è anche il ritocco della cedolare secca sugli affitti a canone concordato in scadenza nel 2019. La cedolare sarà - a quanto risulta - confermata e resa strutturale, ma il Governo sta pensando di alzare l’aliquota in su: attualmente è del 10%, potrebbe salire al 12,5% (+25%). Un aumento che per Confedelizia sarebbe un «clamoroso autogol».

In arrivo nuove soglie esenzioni buoni pasto

Riordino delle esenzioni in arrivo per i ticket restaurant. Secondo quanto previsto nel paragrafo sulla revisione delle tax expenditures del Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, il governo punta ad una «riduzione delle esenzioni vigenti per i buoni pasto cartacei a 4 euro» e ad un «contestuale aumento dell’esenzione a 8 euro per i buoni pasto elettronici». Attualmente i ticket non concorrono alla formazione del reddito fino a 5,29 euro al giorno, che diventano 7 nel caso di formato elettronico.