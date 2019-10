Dal Daspo ai commercialisti al carcere agli evasori, i cambi di passo sulle misure della manovra Con l’avvicinarsi del 15 ottobre, quando il governo dovrà presentare la manovra a Bruxelles, sono aumentati i casi in cui il ministro dell’Economia Gualtieri ha dovuto chiarire che alcune misure date per certe da qualche esponente dell’esecutivo nella prossima legge di Bilancio in realtà non ci saranno di An.C.

Da sinistra a destra, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto Ansa)

Più si avvicina il 15 ottobre, quando il governo dovrà presentare la manovra a Bruxelles, più il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è costretto a intervenire per chiarire che alcune misure date per certe da qualche esponente dell’esecutivo nella prossima legge di Bilancio in realtà non ci saranno.

Chiarimenti che negli ultimi giorni si sono fatti frequenti: si sono concentrati, in particolare, sul tema della lotta all’evasione. Il decreto legge fiscale collegato alla manovra con le misure in questo ambito è atteso sul tavolo del consiglio dei ministri lunedì o al massimo martedì.

Gualtieri: daspo commercialisti è fake news

Martedì il ministro del Pd in un’audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato ha confidato: «Mi tocca ogni giorno smentire fake news, oggi quella sul “daspo” per i commercialisti: non esiste». E ancora: i commercialisti «sono una categoria molto importante, con cui contiamo di avere un rapporto molto proficuo come sulla questione degli Isa. Non considereremo sperimentali e facoltativi gli Isa, ma si adotteranno tutte le iniziative per assicurare la loro corretta applicazione».

Conte: favorevole a carcere per grandi evasori

Il 29 settembre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alle “Giornate del lavoro”, l’iniziativa della Cgil a Lecce, aveva spiegato che la risposta dello Stato di fronte al sommerso «deve essere rapida e chi sbaglia paga. Siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di grave e conclamata evasione fiscale».