Dal debito al deficit ai tagli di spesa: i 5 grandi temi assenti nel programma del Conte bis

Taglio al cuneo fiscale per aumentare i redditi dei lavoratori, sostegni alle famiglie, misure per la natalità, aiuto ai disabili e, in prospettiva, una riforma fiscale per tagliare l’Irpef. Oltre, ovviamente, allo stop agli aumenti Iva. Nel vorticoso giro di riunioni che stanno costruendo il programma del nascente governo Conte-2 la politica economica domina. Ma non tutta. Mancano cinque voci non proprio di dettaglio: come si ferma la crescita del debito, quale livello di deficit si vuol mettere in programma, quali tagli di spesa si pensa di attuare, quale destino attende quota 100, e quale sarà il livello di pressione fiscale l’anno prossimo. In un titolo: dove sono i soldi?

L’assenza, almeno fin qui, di questi temi non è strana. Una maggioranza inedita, che deve convincere prima di tutto i sostenitori dei partiti partner fino a ieri impegnati in una battaglia frontale, è attenta a non mettere sul piatto argomenti che possono allargare divisioni e alimentare polemiche. Ma non è un dettaglio. Perché proprio sui conti 2020 e sul fisco è appena saltata la vecchia maggioranza giallo-verde, schiacciata dall’impossibilità di tenere insieme il percorso di finanza pubblica concordato con la commissione Ue dal premier Conte e dal ministro dell’Economia Tria, i 23,1 miliardi necessari a fermare gli aumenti dell’Iva e gli almeno 15 da dedicare alla Flat Tax di marca leghista. Mix non componibile senza puntare dritti verso un deficit vicino al 3% come chiesto dal Carroccio, stracciando però gli accordi appena raggiunti con la commissione. Per evitare repliche, allora, sarà indispensabile far chiarezza su questi punti a stretto giro. Anche perché il calendario indica che entro il 27 settembre, cioè fra poco più di tre settimane, le scelte cruciali andranno scritte nella Nota di aggiornamento al Def: il primo documento ufficiale della finanza pubblica giallo-rossa.

Il debito

E proprio il debito rappresenterà uno dei numeri più problematici per la Nadef. Il Documento di economia e finanza di aprile già lo indicava per quest'anno in crescita al 132,6%, contro il 132,2% del 2018. Ma il conto poggiava su 18 miliardi di privatizzazioni, cioè l’1% del Pil, che non sono state nemmeno avviate. La Nadef, insomma, traccerà un grafico ancora più preoccupante. E uno dei primi compiti per il Conte-2 sarà quello di indicare come si inverte la rotta: compito non facile dopo il flop di quest’anno



Il deficit

Sul punto, non potrà essere la flessibilità Ue a dare una mano. Gli «sconti» dai vincoli del Patto di stabilità, che il premier uscente e re-incaricato ha già rivendicato di voler chiedere, saranno vitali per far superare alla legge di bilancio l’esame di Bruxelles. La decisa benevolenza delle dichiarazioni europee che sta accompagnando la fase di formazione del nuovo governo sembra facilitare la strada. Ma la matematica è meno elastica della politica. E ogni decimale di «flessibilità» in più si traduce in maggior deficit, e quindi in maggiore spinta al debito.