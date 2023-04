Dal debito alle pensioni, ecco l’impatto dei migranti sull’economia italiana

Tridico, senza migranti tra 20 anni i conti Inps critici

Il contributo è anche dal punto di vista della tenuta del sistema previdenziale. «Senza i migranti - ha spiegato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in una recente intervista alla Stampa - tra 20 anni i conti Inps saranno critici». Il minimo storico di nascite, ha continuato, «è un numero molto pericoloso per la sostenibilità delle pensioni. In prospettiva, con questa demografia, avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel mercato del lavoro. Quindi un rapporto di uno a uno, un numero che definirei davvero critico» a cui, se nulla cambia, si potrebbe arrivare «dopo il 2040». Tridico ha posto l’accento sul fatto che «le economie ricche hanno tutte molti migranti. Anche noi abbiamo l’esigenza di coprire la domanda di lavori medio bassi da Nord a Sud con gli stranieri. La soluzione non può che essere l’accesso di un’immigrazione regolare e fluida». Anche perché, ha ricordato il presidente Inps, l’attuale saldo per le casse Inps con i lavoratori stranieri «è decisamente positivo. Chi arriva in Italia in larga maggioranza è giovane. Laddove lavora in chiaro, contribuisce in modo positivo al welfare italiano».

Il lavoro che non si trova, dai tecnici agli operai

Il dibattito sul contributo che possono dare le persone che provengono da altri paesi si concentra spesso sul tema delle competenze. Ma quali sono le figure più ricercate e difficili da trovare? A rispondere a questa domanda è il Borsino delle professioni del Sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal: professioni tecniche e ad elevata specializzazione, a partire dai tecnici nel campo della salute, ingegneri e analisti; e operai specializzati, come fabbri e saldatori. Ma anche addetti nel turismo e nei servizi alle persone. Per cui da un lato c’è la disponibilità delle imprese ad assumere: sono 443mila le entrate programmate ad aprile ed oltre 1,5 milioni per il trimestre aprile-giugno, sulla base degli ultimi dati del sistema, con il turismo e i servizi che trainano la domanda di lavoro. E dall’altro si fatica a trovare il personale necessario: la difficoltà di reperimento arriva al 45,2%, salendo di 4,8 punti rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tra le figure più difficili da reperire, il Borsino delle professioni mette in testa, per le professioni tecniche e ad elevata specializzazione, i tecnici della salute (61,3%), i tecnici della gestione dei processi produttivi (60,7%), i tecnici in campo ingegneristico (59,9%), gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (59,6%). Tra gli operai specializzati si segnalano i fabbri ferrai costruttori di utensili (76,8%), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,4%) i fonditori, saldatori, lattonieri e montatori (71,5%).

La partecipazione degli stranieri al mercato del lavoro

Per capire il livello di integrazione di stranieri e naturalizzati nel mercato del lavoro può aiutare il focus Istat, pubblicato lo scorso febbraio. Nonostante sia aggiornata al 2021, l’indagine spiega che nella media 2021 la popolazione residente in Italia di età compresa tra i 15 e i 74 anni è costituita per l'8,9% da cittadini stranieri, per il 2,3% da cittadini italiani per acquisizione (naturalizzati) e per l'88,8% da cittadini italiani dalla nascita. La maggior parte dei cittadini stranieri (il 56,3%) è migrata in Italia per motivi di lavoro e un ulteriore 40,3% per motivi familiari; tra i naturalizzati, invece, prevalgono i motivi familiari (55,3%) e la quota dei migranti per motivi di lavoro scende al 38,1 per cento. Poiché il lavoro costituisce il motore principale del progetto migratorio per gli stranieri, la loro presenza tra le forze lavoro è molto elevata, con tassi di occupazione e di disoccupazione tradizionalmente superiori a quelli degli italiani nati in Italia. Solo a seguito della crisi generata dall’emergenza sanitaria del 2020 e per la prima volta da quando è disponibile il dato, il tasso di occupazione tra gli stranieri è stato inferiore a quello degli italiani, soprattutto per effetto del forte crollo dell'occupazione femminile, già in sofferenza dal 2019, più presente nei settori del terziario maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte.



