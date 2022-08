Dal decreto Aiuti bis una nuova concezione della cybersecurity

Le attività difensive potranno essere svolte senza limiti territoriali e di finalità, anche all’interno del Paese e qualunque sia la minaccia; esse sono conseguentemente attribuite ad entrambe le Agenzie, con il coordinamento del Dipartimento dell’Informazione per la sicurezza (DIS); le Agenzie potranno avvalersi dei reparti speciali delle Forze Armate.

Le reazioni potranno consistere anche in condotte che – in astratto – costituirebbero reato, ma in tali casi le azioni difensive sono soggette a limiti sostanziali (non devono mettere in pericolo alcuni interessi fondamentali, quali la vita e l’incolumità personale, la libertà morale e personale ecc.) e dovranno seguire le procedure previste dalla legge del 2007 sulle garanzie funzionali.

Di queste azioni il Presidente del Consiglio sarà responsabile verso il Parlamento, attraverso la valutazione che di esse dovrà dare il COPASIR.

Un decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi della legge 124/2007, dovrà disciplinare molti e delicati problemi. Ad esempio, il meccanismo delle garanzie funzionali ha senso per le condotte che costituiscono reato, perseguibili nel Paese, ma non in relazione ad attività che si svolgano all’estero e non siano riconducibili ai criteri che affermano la nostra giurisdizione. In questi casi, come già ora accade per altre analoghe attività delle Agenzie, la responsabilità sarà solo politica. Le azioni difensive-offensive (ad esempio la penetrazione o il danneggiamento di sistemi informatici da cui l’attacco è partito) dovranno rispettare i principi di ragionevole certezza dell’attribuzione, di proporzionalità, di rispetto dei diritti fondamentali. L’intrusione nei sistemi da cui arriva la minaccia dovrà garantire la progressività, per l’interruzione degli effetti dannosi e per l’acquisizione degli elementi utili per la corretta attribuzione.

Questi poteri già si ricavavano, a mio avviso, dalla disciplina che la legge di riforma dell’Intelligence aveva articolato, in attuazione delle indicazioni della Corte costituzionale.