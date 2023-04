Dal Def alle nomine, settimana decisiva per il governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la pausa pasquale, il governo scenderà in campo in due partite di grande rilievo. La prima si sviluppa sul campo dei conti pubblici, con ripercussioni sulle scelte di politica economica e sulla trattativa con Bruxelles nei prossimi mesi. La seconda chiama direttamente in causa la strategia di gestione delle partecipate dal Mef. In entrambi i casi, si delineeranno gli equilibri nella maggioranza.

Martedì il Cdm, sul tavolo il Def

Prudenza nelle stime e fiducia nelle potenzialità per superarle. Su queste due assi il ministero del Tesoro lavora al documento di economia e finanza (Def) 2023 che porterà in Consiglio dei ministri martedì 11 aprile . Sarà il primo Def dell’esecutivo Meloni. Come anticipato dal ministro Giancarlo Giorgetti, il Def rivedrà al rialzo le stime della crescita. La nuova stima tendenziale relativa al Pil sarebbe del +0,9% nel 2023, secondo quanto si è appreso da fonti del Tesoro, in deciso aumento rispetto al dato programmatico dello 0,6% indicato a novembre nella Nadef. Per il deficit si passa dalla stima programmatica del 4,5% al tendenziale 4,35%. Facile immaginare che la crescita programmatica del nuovo Def, calcolando anche gli effetti delle misure che il governo metterà in campo per spingere l’economia, alla fine possa agganciare la soglia dell’1%. Il miglioramento dei dati potrebbe aprire qualche margine di spesa in più per il governo che potrebbe usare le risorse aggiuntive per i provvedimenti ritenuti prioritari, come la delega fiscale. Ma dal ministero dell’Economia hanno chiarito che il lavoro sta andando avanti in base all’approccio “prudente” gia’ dimostrato in occasione della Nadef e della legge di bilancio, con una prudenza che sarebbe sinonimo di serietà rispetto all’Europa e alla situazione dei conti pubblici italiani.

La partita delle nomine

L'agenda del governo della prossima settimana include però anche la partita delle nomine. Perché tra martedì e giovedì prossimi, l'esecutivo dovrà trovare la quadra sui rinnovi delle partecipate pubbliche (in prima linea ci sono le big Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna) in vista della tornata di assemblee che si celebrerà nella prima decina di maggio. Martedì, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, la maggioranza dovrebbe fare il punto, così da definire una prima intesa. La prima assemblea, quella di Mps, è convocata per il 20 aprile. Seguiranno Rai Way (27 aprile), Enav (28), doppia convocazione per quella di Leonardo (2 e 10 maggio), quindi Poste (8), Terna (unica convocazione 8/15 maggio), concludono Enel ed Emi, entrambe il 10 del mese prossimo.

Il disegno di legge Borsa

Oltre al Def, il Consiglio dei ministri di Martedì darà inoltre il via libera al disegno di legge Borsa, che in 22 articoli riforma il mercato dei capitali. Tra le soluzioni previste dal provvedimento, una strada più in discesa per la quotazione delle Pmi, semplificazioni per gli investimenti delle Casse previdenziali, un rafforzamento potente del voto plurimo per renderlo davvero attrattivo, e un'ondata di revisioni dai prospetti alle regole per le assemblee fino alla disciplina della Consob.