Dal deficit alle migrazioni, cosa cambia in Europa con il Conte bis

6' di lettura

Roberto Gualtieri ha lasciato Bruxelles dopo un decennio di servizio come europarlamentare Pd. Tutto lascia intendere, però, che avrà occasione di tornare con una certa frequenza: lo storico e politogo romano, classe 1966, è stato appena nominato ministro dell’Economia nel nuovo governo Cinque stelle-Pd capeggiato da Giuseppe Conte. Lo stesso premier che si era insediato poco più di un anno fa alla guida dell’esecutivo Cinque stelle-Lega, uno dei più turbolenti della storia nei suoi rapporti con i vertici comunitari.

La scelta di Gualtieri, figura stimata a Bruxelles per le competenze in materia economica e fiscale, simboleggia un cambio di passo implicito alla nuova maggioranza. Non tanto per il Partito democratico, in teoria da sempre coeso su una linea europeista. Quanto per la componente pentastellata del governo e i rapporti generali dell’esecutivo con l’Europa, dopo mesi che hanno portato più volte Roma sull’orlo di uno strappo definitivo con i parnter della Ue. I ministri del «Conte II» dovrebbero avere più margini di manovra in vista della legge di stabilità che dovrà essere approvata da Bruxelles nelle prossime settimane, anche nel caso di un’accelerazione su investimenti e spesa pubblica.

Lo stesso Conte ha incassato endorsement pesanti nei vertici internazionali, incluso quello di un avversario storico dell’ex «governo del cambiamento»: il numero uno uscente della Commissione, Jean-Claude Juncker. «Grazie alla sua leadership e al sostegno del suo governo -ha scritto Juncker nella sua lettera di rito - Sono convinto che l’Italia saprà giocare un ruolo essenziale nell’affrontare queste sfide europee ed essere all’altezza delle sue responsabilità di stato fondatore dell’Unione».

La crisi latente di Cinque stelle e Lega in Europa

In realtà, proprio su scala europea, le divergenze fra i Cinque stelle e la Lega hanno fatto da preambolo al collasso del «governo del cambiamento». La comune radice euroscettica delle due forze politiche, considerata una garanzia al momento dell'intesa, non è riuscita a contenere fino in fondo le distonie politiche fra gli ex partner. Già nel corso della scorsa legislatura sia erano manifestate delle incomprensioni, sia pure blande, su ambiente (i Cinque stelle hanno votato a favore del pacchetto europeo sull'economia circolare, la Lega contro) e immigrazione (la Lega vicina al blocco Visegrad, i Cinque stelle alla ricerca di un'intesa con i paesi del Sud, anche se entrambi hanno contribuito ad affossare la riforma del regolamento del Dublino).

Il vero casus belli si è consumato però dopo le Europee 2019, con il voto alla futura presidente della Commissione: Ursula von der Leyen, la figura di compromesso scelta dai leader europei con il sostegno di Conte e del governo italiano. I Cinque stelle hanno dato il loro assenso all'ex ministro tedesca della Difesa, accreditandosi come ago della bilancia di uno scrutinio vinto da von der Leyen con appena nove voti di scarto; la Lega, dopo l'appoggio iniziale, è tornata sui suoi passi e ha espresso ufficialmente la sua ostilità alla nuova numero uno della Commissione. Una fonte vicina a Cinque stelle racconta che la scelta della delegazione è nata, principalmente, da una questione di «pragmatismo» rispetto al futuro e al peso effettivo dei 14 deputati grillini a Bruxelles e Strasburgo.