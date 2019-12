Dal deposito degli atti in via telematica alla stretta sui termini a comparire, cosa prevede la riforma del processo civile di Andrea Carli

(uwimages - Fotolia)

Un rito sprint per dimezzare la durata delle cause. Il Governo ha varato il nuovo processo civile: il Cdm ha approvato all'unanimità il ddl delega presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S). Obiettivo della riforma, che si sviluppa in 15 articoli, è dimezzare i tempi: meno norme e poche regole che valgono per tutti i gradi del processo. Si tratta di un disegno di legge delega a cui il Governo dovrà dare attuazione con uno o più decreti legislativi da varare entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma. Ecco i punti più rilevanti del provvedimento.