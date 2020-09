Dal digitale alla sanità al family act, cosa ci sarà nel Recovery plan Il Governo non attenderà la scadenza di aprile ma punta a presentare «ufficialmente» i progetti per il Recovery Fund a gennaio di An.C.

Conte riparte dalla Puglia, via alla corsa al Recovery Plan

Il Governo non attenderà la scadenza di aprile ma punta a presentare «ufficialmente» i progetti per il Recovery Fund a gennaio

Ambiente, infrastrutture - soprattutto al Sud - digitalizzazione, scuola e sanità, fino al Family act. La presentazione a Bruxelles del Recovery Plan italiano con le schede progetto è attesa a gennaio, ma il braccio di ferro tra i ministeri per definire i progetti che potranno contare sui 209 miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia è già iniziato.

Mercoledì 9 settembre le Linee guida sul tavolo del Ciae

E i cardini su cui si svilupperanno le proposte che saranno presentate all’Europa per ottenere i finanziamenti si stanno delineando. Le linee guida del Recovery Plan italiano sono state già tracciate. Nelle prossime ore saranno illustrate a regioni ed enti locali. Mercoledì 9 settembre è attesa una riunione del Ciae, il Comitato Interministeriale per gli Affari europei guidato da Vincenzo Amendola.Si tratta della prima riunione sul piano di riforme italiano da presentare a Bruxelles dopo la pausa estiva. Il vertice sarà presieduto dal premier Giuseppe Conte e vedrà la partecipazione di diversi ministri competenti sul dossier. L'obiettivo è tracciare un primo schema delle linee guida per il Recovery Plan che l'Italia, secondo il calendario previsto dalla commissione Ue, è tenuta presentare formalmente in Ue da gennaio ad aprile 2021. Le indicazioni saranno poi sottoposte all’esame del parlamento. Dal 15 ottobre inizierà un confronto «informale» - così lo ha definito Amendola - con Bruxelles.

Si tratta pertanto di individuare le priorità nell’utilizzo del Recovery Fund. L’ambiente sarà una di queste. Il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ha ricordato che strategia europea di sostenibilità ambientale, lanciata prima della pandemia, con il Green Deal europeo, è diventata ancora più forte dopo l'approvazione del Recovery Plan. In questo senso, la Cassa depositi e prestiti propone di puntare su infrastrutture e transizione energetica oltre che su innovazione e crescita delle imprese.

Gualtieri: ho pila progetti ma è fatto positivo

Digitalizzazione, innovazione, infrastrutture, formazione, salute, ricerca e decarbonizzazione sono i grandi i temi riassunti dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per «trasformare l'economia italiana», a cui si affiancano le proposte più dettagliate di alcuni ministri o forze politiche. L’obiettivo è però quello di gestire l’occasione data dall'Europa in un’ottica complessiva, evitando localismi e particolarismi, ma cercando di portare a casa un pacchetto di riforme strutturali, compresa quella del fisco, che finora il Paese non si è riuscito mai a dare con completezza.«Sulla mia scrivania - ha raccontato Gualtieri - ho una pila altissima di progetti» per usare le risorse del Recovery Fund e «ne stanno arrivando altri» ma «credo che sia un fatto positivo». «Generalmente - ha continuato- sono progetti nuovi. Alcuni sono complessi, altri devono essere trasformati. Avremo dei cluster di investimento per raggiungere obiettivi chiari e misurabili che il paese dovrà' poi monitorare nel suo avanzamento». Il ministro dell’Economia ha quindi sottolineato come il governo punterà «sulle infrastrutture digitali e anche quelle sociali come ad esempio l’aumento degli asili nido per garantire anche una maggiore occupazione femminile».

Investire nel sistema sanitario

Una priorità è il rafforzamento del sistema sanitario nazionale, in prima linea nella gestione dell’emergenza coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge perché «i soldi arrivino al sistema sanitario nazionale».Un rafforzamento considerato di importanza strategica. Che siano soldi del Mes o del Recovery o semplicemente del bilancio dello Stato, Speranza è tornato a gran voce a richiedere finanziamenti per il sistema sanitario nazionale, sia a livello centrale che locale. La necessità di una riforma della sanità territoriale che parta dai medici di famiglia è emersa infatti in tutta la sua impellenza durante l'emergenza Covid, così come quella delle Rsa. Ed urgenti sono considerati anche interventi per l'ammodernamento degli ospedali e la digitalizzazione dell'intero sistema.