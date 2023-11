Dal dimensionamento ad Agenda Sud, le ultime novità sulla scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tra manovra e ultimo decreto Caivano arrivano diverse novità per la scuola, in particolare su Agenda Sud e dimensionamento. Complessivamente, in legge di Bilancio, oltre ai fondi per i rinnovi dei contratti pubblici e l’una tantum di fine anno, di cui ne beneficeranno anche docenti e personale scolastico, si stanziano altri 200 milioni circa per potenziare il programma Agenda Sud. Con il decreto Caivano invece si prova a mettere una pezza al piano di dimensionamento della rete scolastica avviato, su input del Pnrr, dal governo Meloni. In attesa di capire come la Corte costituzionale si pronuncerà sulla vicenda, dopo che il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa del ministero guidato da Giuseppe Valditara. Ma procediamo con ordine.



Sul dimensionamento attesa per la sentenza della Consulta

Sul dimensionamento l’attuale scadenza è fine novembre, e prevede una riorganizzazione della rete scolastica, con un contingente di presidi e di direttori amministrativi decisi dal ministero. Dopo sentenze di diverso avviso è intervenuto il Consiglio di Stato che ha evidenziato come nella comparazione tra i contrapposti interessi sia necessario sospendere l’esecutività dell’ordinanza del Tar Campania (che aveva dato torto al Mim) in quanto la sua esecuzione pregiudicherebbe in modo irreversibile le procedure amministrative attualmente in corso in tutte le regioni italiane per consentire il corretto dimensionamento della rete scolastica e, quindi, il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle tempistiche imposte dagli obblighi assunti dall’Italia in sede europea. Si attende ora la pronuncia della Corte costituzionale.



Loading...

Deroga al numero di alunni nelle aree più disagiate

Nel frattempo un emendamento di maggioranza al decreto Caivano licenziato nei giorni scorsi dal Senato ha previsto che, per il prossimo anno scolastico, gli Usr possano derogare al numero minino di alunni per classe negli istituti del Sud delle piccole isole, dei comuni montani e delle aree abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti. Una mossa per “salvare” come autonome queste piccole scuole e dribblare il dimensionamento. Ma anche per non depotenziare l’Agenda Sud appena partita.

Proroga contratti temporanei

In manovra poi si dispone la proroga dei contratti temporanei di personale ausiliario e a termine per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr in quanto soggetti attuatori e per il contrasto alla dispersione scolastico. L’allungamento è fino al 15 aprile 2024, e lo stanziamento previsto è di poco più di 50 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno specie le per scuole meridionali, spesso in difficoltà.

Potenziamento organico docenti

Un’altra iniezione di fondi aggiuntivi riguarda il potenziamento dell’organico docente per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano Agenda Sud. Per il 2024 si stanziano 3,3 milioni; per il 2025 si sale a 10 milioni. Altri 40 milioni serviranno per garantire la continuità delle azioni e delle iniziative a supporto degli studenti, anche coinvolti in iniziative di rete, delle scuole situate sempre nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, volte a rafforzare le competenze di base dei ragazzi e a promuovere: misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, l’apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell’organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, o il supporto socio-educativo.