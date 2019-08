Dal discorso del Senato alle parole di Biarritz, Conte vero snodo della crisi

L’affondo contro Salvini davanti ai senatori

Nel percorso che ha visto il “dossier Conte” assumere via via un ruolo sempre più di primo piano una prima, fondamentale tappa è stata sei giorni fa, quando il professore al cospetto della platea dei senatori ha preso la parola per entrare a gamba tesa contro il leader della Lega Salvini. Lo ha bollato come «irresponsabile» per aver aperto una crisi per «interessi personali e di partito». Un discorso coraggioso, che ha messo la parola fine all’esperienza di governo M5S-Lega. Dopo l’intervento a Palazzo Madama, il docente di diritto privato è salito al Colle per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. La crisi di governo è stata ufficialmente aperta.

Le parole da Biarritz: «La Lega è un’esperienza per me chiusa»

Lo strappo con la Lega e la fine dell’esperienza di governo con la Lega li ha poi ribaditi a Biarritz: dalla cittadina di mare sulla costa basca a sud-ovest della Francia, a 1.500 chilometri di distanza da Roma dove la trattativa politica si era accesa anche sul suo nome, il premier dimissionario ha escluso senza se e senza ma la possibilità di ricucire con il Carroccio dopo che Salvini ha voluto la crisi. L’esperienza di governo con la Lega? «Non la rinnego - ha affermato in quell’occasione - ma per me è chiusa, non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda».

L’iniziale veto di Zingaretti a un Conte-bis

Dopo l’apertura ufficiale della crisi e il primo giro di consultazioni con il Capo dello Stato, Conte è rapidamente diventato il fulcro della trattativa tra pentastellati e Dem, in un susseguirsi di veti, appelli, ultimatum e tante sfumature. Da una parte il leader politico M5S Luigi Di Maio a sottolineare che l’attuale presidente del Consiglio «è l’unico nome in campo» per il ruolo di premier di un eventuale governo giallo rosso. Dall’altra Zingaretti che in una prima fase chiudeva a questa ipotesi, in quanto il Pd, sosteneva il Governatore del Lazio nei giorni successivi al primo round di consultazioni, non sarebbe stato disposto ad andare al governo con i Cinque Stelle per tappare i posti lasciati vuoti dalla Lega. Il tutto mentre l’area vicina a Matteo Renzi - i renziani hanno la maggioranza nei gruppi parlamentari - esercitava pressioni sul segretario Dem affinché cedesse sul nome del professore. Alla fine Zingaretti, dopo un ultimo incontro a Palazzo Chigi con Di Maio, ha dato il via libera a un “Conte 2”, ma a condizione di ottenere ministeri di peso per il Pd.

La scelta di non fare una conferenza stampa al termine del G7

Nell’attesa di ricevere dalle due forze politiche il via libera, il professore prestato alla politica ha mantenuto un profilo istituzionale, lasciando il G7 di Biarritz senza alcuna conferenza stampa. E con un occhio al cellulare, nel caso da Roma fossero giunte novità.