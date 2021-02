Dal display all’assistente: così la sicurezza si fa strada Lo sviluppo dei meccanismi per agevolare il guidatore punta a garantire strumenti più maneggevoli ed efficaci. Il dilemma tra l’uso di piattaforme proprie o standard di Simonluca Pini

L’auto diventerà come uno smartphone. Quante volte è stata ripetuta questa frase, cercando di equiparare veicoli e device. Il tempo però sta dimostrando che era più un paragone da addetti marketing, piuttosto che una similitudine reale. Il motivo è legato alla complessità dell’auto, al diverso costo di acquisto o di utilizzo e soprattutto alla difficoltà di rendere un veicolo aggiornabile o sostituibile come uno smartphone.

Questo non significa che le auto non sono evolute e la maggiore dimostrazione arriva proprio dai sistemi di interfaccia utente. In poco più di vent’anni si è passati da vetture stracolme di tasti e con piccoli schermi a bordo, a modelli dove non esistono più tasti fisici e dominano gli schermi. Vent’anni fa fu proprio Bmw ad innescare un cambiamento epocale invertendo la tendenza, molto diffusa a quel tempo, di collocare numerosi pulsanti all’interno dell’abitacolo del veicolo. Il sistema operativo Bmw iDrive, introdotto per la prima volta nel 2001 nell’allora nuova Bmw Serie 7, ha rotto le vecchie abitudini, liberando l’abitacolo dai numerosi pulsanti e comandi. Al loro posto sono arrivati uno schermo a colori nel cruscotto e una manopola rotante sulla console centrale (l’iDrive Controller).

Questo sistema multifunzionale permetteva al conducente di controllare gran parte delle impostazioni del veicolo, funzioni di intrattenimento, navigazione e telecomunicazioni attraverso un unico strumento operativo. Inoltre, la Bmw Serie 7 è stata la prima vettura ad essere dotata del controllo vocale, che permetteva di attivare le funzioni prescelte utilizzando dei comandi vocali.

L’iDrive Controller e il controllo vocale hanno reso il funzionamento dei sistemi dell’auto molto più semplice e sicuro. Precedentemente il conducente era costretto a cercare e premere un apposito pulsante. Ora finalmente poteva tenere le mani ben salde sul Controller. Nell’arco di pochi anni, questo principio innovativo si è trasformato in uno standard industriale. Molte altre case automobilistiche hanno infatti adottato la combinazione tra display e controller. Le polemiche all’epoca non mancarono per la scelta di Bmw per “concentrare” tutto in una manopola rotante, come oggi non mancano le polemiche legate a tasti touch e per la presenza di troppi schermi a bordo e oggi anche con la crescita della realtà aumentata direttamente sul parabrezza.

Se il primo step è stato la proiezione delle principali informazioni davanti al conducente grazie all’head-up display, ora il parabrezza è visto come un “pannello” per condividere indicazioni legate alla navigazione sempre più personalizzate e precise. Ovviamente questo avanzamento tecnologico deve essere collegato a novità che riducano al massimo la distrazione.