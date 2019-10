Dal dividendo dello spread spazi per sostenere la crescita

(imagoeconomica)

Ricreare un clima di fiducia, rilanciare gli investimenti pubblici, avviare in modo significativo la riduzione del peso fiscale sui lavoratori. Le proposte contenute nel Rapporto del Centro studi di Confindustria sintetizzano la ricetta, per certi versi obbligata, da seguire per evitare lo scenario peggiore, certo definito per ora a legislazione vigente, che vede l’economia italiana a crescita zero nel 2019 e nel 2020.

La scommessa per il governo è provare a invertire una tendenza che fotografa un Paese in sostanziale stagnazione con il rischio di scivolare nella recessione. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri punta a un effetto di sostegno all’economia da affidare alla manovra in via di definizione, così da realizzare un incremento del Pil nel 2020 dello 0,6%.

Previsione più incoraggiante rispetto allo zero, ma che si colloca all’interno di un range da pochi decimali quando occorre puntare a tassi di crescita più sostenuti, certamente alla portata della nostra economia. Lo sottolinea il Rapporto autunnale di Confindustria, quando ricorda che dal dividendo dello spread si può partire per ricreare il clima di fiducia che si è perso per strada a cavallo del 2018 e dei primi mesi del 2019 tra tensioni politiche e scontri frontali con Bruxelles.

Il calcolo è presto fatto: 100 punti in meno del costo di finanziamento del debito, con lo spread attorno ai 140 punti base rispetto a un mese fa, equivale a 6 miliardi in meno di spesa per interessi nel 2020. Circa 100 punti in meno dal 9 agosto al 4 settembre, ha sottolineato il direttore dell’Ufficio studi di Confindustria Andrea Montanino. Se il differenziale scendesse ulteriormente, si aprirebbero spazi importanti di bilancio per sostenere la crescita. Ecco la prima finestra di opportunità che si è aperta e che va sfruttata.

Uno dei grafici illustrati da Montanino, mostra chiaramente che dal 1995 in poi il costo del debito è più alto del tasso di crescita nominale del Pil. Se si invertisse questa tendenza, il debito comincerebbe a ridursi “in automatico” senza ricorrere a manovre di bilancio restrittive.