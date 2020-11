Dai migranti alle vacanze sulla neve, quando l'Austria si smarca dall'Italia Mentre Conte chiede un coordinamento con l’Ue, Vienna boccia l’idea di un Natale senza vacanze sulla neve. Non è la prima volta che i due paesi si trovano su posizioni divergenti, se non proprio opposte di Andrea Carli

Da sinistra a destra, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il premier Giuseppe Conte (foto Reuters)

Vicine dal punto di vista della collocazione geografica ma distanti da quello politico. Ancora una volta la posizione dell’Austria diverge da quella dell’Italia. È accaduto nuovamente nelle ultime ore, con Vienna a respingere al mittente la richiesta avanzata da Giuseppe Conte per un coordinamento europeo sulla gestione degli impianti sciistiici a dicembre. Agli austriaci non piace l'idea di un Natale senza vacanze sulla neve.

E nel caso in cui lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, il ministro austriaco alle Finanze Gernot Bluemel e la ministra per il Turismo Elisabeth Koestinger hanno chiarito che non esiterebbero a chiedere un ristoro dell'Ue. «Non posso condividere l'iniziativa italiana. In Austria ci sarà di certo un turismo invernale», ha detto Koestinger citato dall'Apa. «I nostri operatori turistici si baseranno su un ampio protocollo di sicurezza, l'apres ski per esempio non sarà consentito».

Dopo lo scontro sul doppio passaporto austriaco-italiano per i sudtirolesi, dunque, dopo il braccio di ferro sui fondi europei del Next Generation Eu, dopo le distanze emerse in materia di gestione dei flussi migratori sul tema del ricollocamento delle persone giunte in Europa sul territorio dei paesi di primo ingresso, anche sulla riapertura degli impianti sotto le feste di Natale Austria e Italia, paesi vicini sulla carta geografica, assumono posizioni opposte.

La crisi del doppio passaporto per i sudtirolesi

Il rapporto tra l'Italia e il giovanissimo cancelliere austriaco non è peraltro nuovo a frizioni di vario genere. Il suo primo governo, una coalizione con il partito di estrema destra Fpoe, aveva debuttato nel 2017 con la proposta - poi ritirata - del doppio passaporto austriaco-italiano per i sudtirolesi.

Il braccio di ferro sui migranti

In passato non sono mancate tensioni con Roma anche sui migranti. Vienna nel 2018 era arrivata a minacciare la chiusura dei confini meridionali per fermare i flussi dei cosiddetti “migranti secondari”, quelli registrati nei Paesi di arrivo e che poi si spostano altrove. Dopo che lo scorso settembre l’esecutivo Ue ha dato il via libera al nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, in occasione della prima riunione tra i ministri dell'Interno Ue la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese ha criticato la proposta che sancisce il concetto di solidarietà obbligatoria a sostegno degli Stati sotto pressione, traducendolo in una formula a scelta tra ricollocamenti dei profughi e rimpatri sponsorizzati dei migranti, ma che non supera la responsabilità per il Paese di primo ingresso per tutte le richieste di asilo, fulcro del regolamento di Dublino.