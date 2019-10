Dal figlio alla scuola inglese a crocifisso e merendine, Fioramonti ministro delle polemiche social

«Sono opinioni di cui non vado fiero»

«Sono opinioni scritte di getto, di cui non vado fiero - si difende Fioramonti -. Difendo e difenderò sempre il diritto alla libera informazione, accetto in silenzio tutte le critiche, in taluni casi anche molto dure, che mi vengono rivolte. A tutti può capitare di incorrere in errori, anche a me, come nel caso dei toni usati nelle affermazioni rilanciate dal tritacarne mediatico, pur vecchie di anni e fatte quando ero un semplice cittadino». Ma la polemica sulle sue parole non accenna a scendere di intensità e il ministro, che ha vissuto molti anni in Sudafrica, non nasconde un certo disappunto. «La diffusione della conoscenza storica - scrive il ministro sul suo profilo Facebook - è importantissima non solo perché in grado di favorire lo sviluppo del pensiero critico, ma perché può insegnare alle studentesse ed agli studenti che la storia non è solo una sequenza di battaglie, ma anche costruzione di società». Ed è proprio quel pensiero critico il cui riconoscimento in queste ore gli sembra messo a repentaglio.