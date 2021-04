Dal fintech all’embedded finance: il banking diventa as-a-service

4' di lettura

C'è chi, fra gli stessi addetti ai lavori, la definisce la sfida più grande del fintech. Superato lo status di soluzione “alternativa”, inquadrata dagli attori tradizionali - banche in testa - prima come nemico da combattere e successivamente come grande opportunità da cavalcare, e ormai raggiunta la piena maturazione, il passo successivo della finanza innovativa è il più complicato: integrarsi nei sistemi delle istituzioni finanziarie e in quelli delle grandi aziende, proseguendo sulla strada aperta...