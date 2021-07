Dal fioretto maschile a Paltrinieri, un weekend con tante possibilità di medaglia

Tokyo 2020, le medaglie dell'Italia Photogallery19 foto Visualizza

Domenica 1° agosto

Per la regina delle discipline olimpiche dove l’Italia dispone della delegazione più numerose tra le squadre nazionali, domenica sera, 1 agosto, c’è curiosità per capire se Marcel Jacobs centrerà la finale dei cento metri piani, i primi dopo l’addio di Usain Bolt. Mentre Tamberi punta a sorprendere nella finale dell’alto, in calendario sempre domenica.

Per il fioretto a squadre uomini saliranno in pedana Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Daniele Garozzo (Riserva: Giorgio Avola) un Dream Team anche in questo caso pronto a riscattare un cammino fin qui opaco.

Nel nuoto grande attesa per la finale del 1500 stile libero con un Gregorio Paltrinieri che dopo il “miracoloso” argento degli 800 scende in vasca con ritrovate sensazioni positive (e che il 5 agosto si cimenterà in acque libera nella 10 km).

Nella vela ci sarà la medal race. Per la vela azzurra è arrivata la buona notizia relativa a Silvia Zennaro (Laser Radial) che è entrata in finale con un punteggio buono per poter puntare a una medaglia. Oggi in condizioni non sue (preferisce vento forte), la timoniera veneta si è difesa in due regate complicatissime che hanno falcidiato gran parte delle migliori in classifica, incappate in piazzamenti altissimi o squalifiche. A fine giornata la regolarità della Zennaro (9-13) le ha consentito di chiudere il gap con le prime, e dopo 10 prove la classifica la vedrà partire per la Medal Race dal 6° posto, a soli 5 punti dal bronzo e 13 dall'argento. I distacchi sono minimi e nella finale può succedere di tutto.

Nel torneo di volley maschile l’Italia è atteso dal match con il Venezuela, l’ultimo del gruppo A.