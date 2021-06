Dal fitness al camping: i gadget più strani per tornare a vivere all’aria aperta

3' di lettura

Sta già accadendo. Con le giornate che si allungano, le dosi di vaccino somministrato che aumentano e le zone dell'Italia che si schiariscono l'uscita fuori porta, il week end in campeggio o la gita all'aperto diventano opzioni finalmente potabili. I mesi di lockdown ci hanno cambiato, il ritorno all'aria aperta non sarà una passeggiata.

Lo dimostrano i numeri di un mercato che come nel caso degli articoli sportivi nel 2020 ha perso poco più di due miliardi di euro. E che sta vedendo la luce solo ora. Se poi aggiungiamo tutta quella galassia di gadget e servizi per il fitness e la salute possiamo mettere a fuoco in modo più concreto un mercato miliardario che è stato quasi interamente messo nel cassetto per tutto il lockdown ma non ha smesso di crescere.

Secondo Canalys, il mercato globale dei dispositivi indossabili, audio e da polso, è cresciuto per tutto il 2020. Stando ai dati di Canalys, oggi al mondo ci sono 432 milioni di accessori audio indossabili, mentre orologi e smartband per il fitness ammontano a circa 185 milioni. L'agenzia prevede che la curva resterà in salita anche nel 2021.

Parliamo quindi di dispositivi per lo sport e la salute, tecnologie indossabili, braccialetti, smartwatch e tutto quello che possiamo portarci appresso a patto di restare connessi. Il che volendo è un controsenso.

Si fugge da smartworking, schermi, videoconferenze, social e videogiochi per poi mantenere una qualche connessione con quella vita. E quindi contapassi, tracker e bracciletti per misurare le nostre prestazioni all'aria aperta, ma anche saponette wi-fi per portarci internet nelle seconde case, serie tv, social e magari un pezzo del 2020. Si chiama resilienza e non funziona mai a senso unico.