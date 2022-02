Dal fois gras alle pinne di squalo, anche il cibo gourmet vira sui sostituti vegani

Gourmey non è l’unica azienda che lavora su cibi gourmet in versione cellulare. Le fauci di pesce e la pinna di squalo, considerate due prelibatezze nella cucina cinese, hanno attirato l’attenzione di altre start-up biotecnologiche.

Le fauci di pesce sono in realtà la vescica natatoria di una specie in via di estinzione, il totoaba, pescato di frodo lungo la costa pacifica del Messico, e possono essere vendute per decine di migliaia di dollari al chilo. La domanda di pinne di squalo ha portato a conseguenze analoghe per questi grandi predatori dei mari, considerati ormai a rischio di estinzione per la pesca eccessiva, inclusa la pratica crudele dello “spinnamento”, ovvero il taglio delle pinne agli squali vivi, che poi vengono ributtati in mare, dove muoiono.

Avant Meats, una start-up di Hong Kong che produce anche filetti di pesce coltivati in laboratorio, ha sviluppato una versione delle fauci di pesce su base cellulare. Il prodotto non è ancora sul mercato, ma diverse catene di ristoranti hanno espresso interesse, in parte spinte dalla questione della sostenibilità ma anche dai potenziali risparmi, perché al contrario della versione naturale le fauci di pesce coltivate in laboratorio hanno una lvorazione molto più semplice e si presentano in una confezione pronta all’uso, facile da porzionare.

Gli sforzi per replicare la pinna di squalo rimangono invece più aleatori. New Wave Foods, una start-up biotecnologica newyorkese che produce alternative ai frutti di mare, ha annunciato l’intenzione di sviluppare una versione coltivata in lavoratorio delle pinne di squalo, ma per ora si è concentrata sui gamberetti.

I prezzi elevati, insieme ai divieti normativi, rendono attraente la produzione di alternative in laboratorio, basate sulla coltivazione di cellule animali, a cui si tenta poi di conferire il gusto e la consistenza della carne o del pesce convenzionali. Come per la carne coltivata in laboratorio, questi prodotti sono molto più sostenibili dei loro corrispondenti naturali, ma i costi sono ancora elevati.