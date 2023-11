McLaren in crisi, il fondo del Bahrain investe altri 80 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il gruppo automobilistico McLaren continua ad avere problemi di liquidità e, per tamponare la crisi, chiede nuovamente soccorso finanziario al fondo arabo del Bahrain che ha appena effettuato un’iniezione straordinaria di capitale da 80 milioni di sterline. Per il gruppo inglese, che controlla anche il 70,25% dell’omonimo team di Formula 1, le difficoltà vanno avanti da tempo: da marzo 2023, secondo fonti del Sunday Times, sono ben 430 i milioni di sterline versati dal fondo sovrano Mumtalakat del Bahrein. Il fondo arabo è diventato l’azionista principale del gruppo quando lo scorso giugno ha rilevato per 400 milioni di sterline il pacchetto di azioni e warrant che facevano capo ad Ares Management e al fondo sovrano Saudi Arabia’s Public Investment Fund (Pif). L’obiettivo dichiarato del fondo del Bahrain è di quotare in Borsa McLaren entro due-tre anni. Ma il rilancio del gruppo stenta a decollare e la società’ continua a bruciare cassa, tanto da richiedere tuttora finanziamenti di emergenza.



Il gruppo McLaren, reduce da un anno da dimenticare in Formula 1, ha chiuso il bilancio del 2022 con una perdita lorda di 274,9 milioni di sterline peggiorando il rosso del 2021 (-67,5 milioni). Dal punto di vista industriale il rilancio del gruppo è affidato da almeno due anni al lancio della supercar ibrida plug-in Artura, le cui consegne sono più’ volte state rinviate per sopraggiunti “problemi tecnici”. Per finanziare lo sviluppo della supercar, l’anno scorso McLaren ha dovuto addirittura cedere una parte della sua collezione di modelli storici (tra cui 54 monoposto di Formula 1).