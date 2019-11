Dal Fondo Onu per progetti green ai Panda bond: Cdp cresce e festeggia 170 anni

Un perimetro di attività più ampio

Il perimetro della Cassa si è andato via via ampliando dal 1850 a 0ggi. Così, ai tradizionali mutui agli enti locali, si sono andati affiancando il finanziamento e la promozione delle infrastrutture, in collaborazione con soggetti privati, ma anche gli investimenti delle pubbliche amministrazioni. La Cdp supporta altresì l’innovazione e la crescita sia interna che estera delle imprese, dalle start-up alle Pmi fino alle grandi società strategiche per il paese e le loro filiere. Interviene poi a sostenere le politiche di valorizzazione del patrimonio degli enti locali e investe nell’edilizia sociale e scolastica.

È inoltre attiva nella cooperazione internazionale dove la Cassa scende in campo per promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile anche nei paesi in via di sviluppo. E, con l’ultimo piano, la Cdp ha allargato il novero di attività anche con un occhio alla transizione energetica e alle sfide che investono l’economia (dalla digitalizzazione all’emergere di nuovi attori geopolitici). Senza tralasciare l’attenzione alla sostenibilità che è uno dei pilastri della sua strategia prossima ventura.

La raccolta apre a nuovi strumenti

Accanto alle attività, si è andato allargando anche il novero degli strumenti a disposizione della Cassa per reperire risorse al di là delle fonti di provvista tradizionali, come i buoni e i libretti postali. A giugno, la Cdp ha lanciato sul mercato la sua seconda obbligazione retail collocando in pochi giorni 1,5 miliardi. La spa di Via Goito ha poi predisposto una serie di emissioni collegate alla promozione dello sviluppo sostenibile del paese. Così, dopo la prima emissione obbligazionaria “social” del 2017, a settembre dello scorso anno è stato emesso da Cdp il primo “sustainability bond” dedicato all’ammordernamento del settore idrico. Nel 2019, poi, è stata la volta del secondo “social bond” per sostenere interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana.

A luglio, la Cassa ha infine chiuso l’emissione inaugurale del primo Panda bond da un miliardo di renminbi (130 milioni) per supportare la crescita di società italiane e delle loro controllate in Cina. Anche le fonti tradizionali, però, come i libretti e i buoni postali hanno vissuto una fase di rilancio con un focus sui canali on line con oltre un miliardo di euro raccolto negli ultimi dodici mesi.

