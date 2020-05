Dal Fondo salva-Stati agli eurobond alle previsioni, l’economia europea in sette domande di Pierangelo Soldavini

1' di lettura

Se c’è una certezza è che la recessione sarà dura: per il resto bisogna districarsi tra le stime e gli strumenti a disposizione per comprendere come poter sostenere l’economia, a partire dall’Italia

Vai al quiz e mettiti alla prova

Il quiz della settimana

PER APPROFONDIRE I TEMI

Domanda 1: Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni comuni gravi distorsioni al mercato unico»

Domanda 2: Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni comuni gravi distorsioni al mercato unico»

Domanda 3: Eurobond, Mes o Covid bond: cosa sceglierà l'Europa contro il virus?

Domanda 4: Mes, la Commissione Ue non porrà condizioni a chi riceve i fondi

Domanda 5: Eurobond, Mes o Covid bond: cosa sceglierà l'Europa contro il virus?

Domanda 6: Così la Bce sta di fatto monetizzando il debito europeo

Domanda 7: La Corte tedesca può davvero bloccare la Bce e il quantitative easing?