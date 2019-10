Dal Fondo unico all’anagrafe nazionale, la proposta di legge M5S sulla sicurezza scolastica Circa 4 milioni e mezzo di studenti tra i 6 e i 16 anni vivono in province totalmente o parzialmente rientranti in aree con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2), nelle quali si trovano 17.343 edifici scolastici, pari al 43% del totale di Andrea Carli e Andrea Gagliardi

Un Fondo unico per la sicurezza scolastica che consenta di porre in un unico contenitore tutte le diverse fonti di finanziamento destinate all’edilizia e alla sicurezza scolastica. E la creazione di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scostatica, aggiornata dal ministero della Pubblica istruzione con la collaborazione degli enti interessati, per accertare lo stato di salute del patrimonio edilizio scolastico e l’accesso degli interessati a tutte le informazioni sullo stato degli edifici. Sono due delle misure della proposta di legge trasversale sulla sicurezza delle scuole.

Proposta trasversale depositata in Commissione Cultura

La proposta (“Disposizioni in materia di sicurezza scolastica”), a prima firma Luigi Gallo (M5s), presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, è stata depositata in Commissione. La proposta interviene sulla annosa questione della responsabilità penale dei presidi, ma lo fa in via indiretta: «Il tema - spiega Gallo - viene affrontato per suddividere bene le responsabilità e suddividere i processi che ciascuno deve realizzare, dal dirigente scolastico al responsabile tecnico, fino ad arrivare alla pubblica amministrazione, fino al ministero». Quanto poi ai tempi per la calendarizzazione della proposta in Commissione, «oggi (24 ottobre, ndr) ho scritto al presidente della Commissione Lavoro, perchè si dovrebbe fare in congiunta: attendo la sua risposta».

Più trasparenza e condivisione dei dati rilevanti

La proposta punta a garantire una maggiore trasparenza. Gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale non docente, i genitori degli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale - sottolinea il Ddl - hanno diritto alla piena informazione su tutti i dati rilevanti per la sicurezza delle scuole, a partire da quelli relativi alle condizioni degli edifici. Di conseguenza, la proposta prevede l’accessibilità e la comprensibilità delle informazioni contenute nell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica e negli altri documenti rilevanti, tra cui il fascicolo di fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell’edificio, il documento di valutazione dei rischi adottato in base alla legislazione sulla sicurezza sul lavoro, il Piano di evacuazione, il Piano di emergenza e il Piano di protezione civile del Comune. Le istituzioni competenti all’adozione degli atti rilevanti in materia di sicurezza sono chiamati a predisporre una versione in un linguaggio adeguato all’età degli studenti coinvolti.

Commissari straordinari in caso di inosservanza degli obblighi

La proposta prevede inoltre che, in caso di grave inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza scolastica posti a carico dell’ente locale proprietario, il prefetto gli concede «un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari». Trascorso questo periodo senza che nulla sia accaduto, il Prefetto chiama in causa la Presidenza del Consiglio. Questa entro trenta giorni nomina un commissario straordinario alla sicurezza scolastica presso l’ente interessato. Il Commissario ha il compito di realizzare quanto l’ente locale proprietario non ha fatto.

La consulenza del ministero agli enti locali

A sostegno degli enti locali coinvolti nel garantire la sicurezza delle scuole, il Miur - prevede ancora il Ddl - mette a disposizione un Servizio di informazione e supporto tecnico sull’edilizia scolastica. Questo servizio fornisce informazioni e offre consulenza su temi quali l’accesso ai finanziamenti, la progettazione, la gestione delle gare d’appalto e il monitoraggio degli interventi realizzati.