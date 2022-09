Dal formaggio al caffè: i corsi per diventare professionisti del cibo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riprendono con l’autunno i programmi formativi dedicati al mondo food&beverage. Oltre ai numerosi percorsi offerti dalle università, aumentano anche le iniziative di scuole private, spesso in collaborazione con aziende e specialisti di settore che offrono comunque un riconoscimento valido per il mondo del lavoro.

Due nuovi master e una summer school per formare i futuri professionisti del mondo wine&spirits, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo potenzia la didattica del vino. I corsi uniscono momenti teorici ad attività sul campo, con particolare attenzione a tematiche quali sostenibilità e regolamentazione internazionale. Per il Master in “Wine&Spirits Culture, Communication and Marketing” – in collaborazione con importanti realtà di settore, come Wset, Velier e Slow Wine – le esperienze sul campo, quali viaggi didattici, degustazioni e incontri con i produttori e giornalisti del settore, saranno di supporto alla teoria. Il corso della durata di circa un anno inizierà nel marzo 2023, con chiusura delle iscrizioni a dicembre. Anche l’Executive Master in Cultura e Management del Vino offre una ripartizione tra attività in presenza – lezioni, incontri e degustazioni svolte a Pollenzo con cadenza mensile, durante il weekend – e un pacchetto di lezioni registrate da seguire in remoto. Gli insegnamenti prevedono argomenti come la sostenibilità nel mondo enoico, il trade marketing, il vino online, la legislazione viticola, la blockchain e la protezione antifrode. Partirà a ottobre 2023, con termine delle iscrizioni a giugno 2023.

In partenza con l'inizio del 2023 è anche il nuovo Corso in Alta Formazione dedicato al Wine Business, organizzato da Poli.design, società del Politecnico di Milano, che vedrà per la prima volta l'applicazione del Design Thinking al mondo del vino.

Versatilità e completezza sono i capisaldi di Congusto Gourmet Institute di Milano per la ripresa dell’Anno Accademico 2022/2023. In partenza il 6 ottobre il Corso Cuoco Chef e il Gran Diploma, due dei percorsi di alta formazione più richiesti, pensati per sostenere e aiutare gli allievi a raggiungere i loro obiettivi, fornendo gli strumenti più adatti e un possibilità concreta di sbocco professionale.

Il primo (durata un anno) offre la possibilità di un percorso di formazione completo nelle diversi ambiti della ristorazione, con un piano di studi interdisciplinare che spazia tra Cucina, Pasticceria, Enologia e Management. Riconosciuto e accreditato dalla regione Lombardia. Il secondo (durata sei mesi) è finalizzato alla crescita di una figura specializzata e qualificata in cucina, pronta a entrare nel mercato del lavoro.