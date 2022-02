Dal frigo smart al piano cottura che fa da bilancia: tutti i trend hi-tech in cucina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non era mai accaduto che un evento “naturale” – la pandemia da Covid – cambiasse radicalmente il modo di vivere la casa e, in particolare, la cucina, arrivando addirittura a “globalizzare” le abitudini di acquisto e di utilizzo del food, degli elettrodomestici e dei mobili. Questa tendenza è emersa al Fuorisalone e a Host (attrezzature per ristorazione e ospitalità) svoltisi a Milano, allo Smart Kitchen Summit di novembre (in versione virtuale), al Ces (il Consumer Electronics Show di Las Vegas), e confermata dal Kbis che si svolge a Orlando dal 8 al 10 febbraio e dalle anticipazioni del raffinato Inspired Home Show di Chicago, previsto a marzo. Ecco i trend che si sono affermati in quasi tutti i Paesi.

Verso una sola App

Finalmente buone notizie per chi ama la tecnologia “facile”. La prima è che per gestire in remoto gli elettrodomestici della stessa marca ora spesso basta un’unica App mentre prima ne occorreva una per ogni apparecchio. La seconda riguarda l’accordo, raggiunto al Ces, dai produttori di elettrodomestici per rendere standardizzate tutte le App. Così, per esempio, la App che gestisce un forno Electrolux potrà essere usata anche per uno qualsiasi degli apparecchi delle aziende che hanno raggiunto l’accordo. E viceversa.

La cucina multitasking

Secondo Nomisma, negli ultimi due anni ben il 73% degli europei ha cambiato abitudini alimentari passando molto più tempo di prima in cucina. In Cina, secondo Gfk, l’aumento delle vendite di elettrodomestici, grandi e piccoli, per la cucina è stato del 38%, in Europa, del 20-25% per gli elettrodomestici da incasso di fascia alta e per quelli intelligenti. E infatti per gli smart kitchen appliances le vendite mondiali sono passate dagli 11 miliardi di dollari del 2020 (già in forte crescita) agli oltre 13 miliardi del 2021.

In tutti i continenti la cucina è diventato il centro multitasking della casa, un po' laboratorio con elettrodomestici professionali, un po’ bar, un po’ cucina-orto, e spesso con una appendice ben attrezzata sul balcone, sul terrazzo, nel giardino. Il concetto di multitasking si estende anche agli elettrodomestici, ma non come aggiunta di gadget bensì con una moltiplicazione di funzioni utili.

Per esempio il nuovo congelatore a pozzo di Whirlpool (non ancora in Europa), progettato per stare in garage anche con temperature estreme da -18 a +38 °C, può diventare un frigo, adattandosi alle diverse esigenze della spesa della famiglia.

Ha ottenuto 12 premi internazionali il piano a induzione NikolaTesla Libra della Elica, disegnato da Fabrizio Crisà: oltre a essere un piano a induzione di ultima generazione, ad avere l’aspirazione di fumi e odori al piano, offre anche una bilancia digitale che pesa ogni ingrediente direttamente in pentola, fluidificando decisamente le diverse operazioni per la preparazione e la cottura dei cibi.