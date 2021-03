Dal «Futuro» alla «Gentilezza», in città la fantasia va al potere. Boom di assessorati alla transizione ecologica

Ci sono poi deleghe trasversali, che puntano sull’attuazione del programma, come l’assessorato alla Concretezza, delega nelle mani del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti: «Ho voluto questa delega per monitorare le proposte fatte in campagna elettorale, passando dalle parole ai fatti».

La creatività non manca neanche ad Andria, dove nella giunta eletta a giugno 2020 si incontrano gli assessorati alle Radici, al Futuro, alla Bellezza e alla Visione urbana. «Volevamo cambiare il lessico della politica», spiega la sindaca Giovanna Bruno, ricordando come per un comune in pre-dissesto, con un deficit di 74 milioni di euro, sia fondamentale guardare al futuro: «I nostri giovani vanno via - racconta - per questo motivo è nato l’assessorato al Futuro associato alle politiche giovanili».

La fantasia è entrata in giunta ancora nel 2016 anche a Gallipoli, dove il sindaco Stefano Minerva è stato uno dei pionieri in questo senso. Nella sua giunta, quest’anno a fine mandato, si incontrano gli assessorati alla Crescita, alla Concretezza, all’Armonia e al Futuro. «Sono scelte semantiche - afferma - fatte per confrontarsi con temi e idee moderne. È necessario cambiare il vocabolario politico e stare più vicino alle persone: il Comune non è solo uffici, ma deve avere un’anima più profonda». Ed ecco che i servizi sociali non sono solo assistenzialismo e aiuti pubblici, ma rientrano nella delega al Benessere. La mobilità e il contenzioso fanno capo all’Armonia, la salvaguardia del territorio alla Bellezza e lo sviluppo economico al Futuro.