Dal G20 di Venezia il sì politico alla tassa minima globale

Uno spazio rilevante nell’agenda del vertice di Venezia sarà poi dedicato alla ripresa post-Covid, tra varianti del virus, nodo vaccinazioni, fragilità dei mercati emergenti e rischio inflazione. Secondo i funzionari del Tesoro Usa, la ministra Janet Yellen inviterà i partner a non revocare in modo prematuro gli interventi a sostegno delle economie. Per Washington, come per Bruxelles, le esigenze della ripresa vengono ancora prima dei timori suscitati dalle fiammate dei prezzi.

Tanto più che la ripresa post-Covid accentua il suo carattere diseguale e le divergenze tra Paesi avanzati e in via di sviluppo, come ha ricordato alla vigilia del vertice la direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva: «La ripresa globale - ha detto - è in linea con le proiezioni di una crescita del 6% quest’anno», trainata da Stati Uniti e Cina. Molte economie, però, «sono in ulteriore ritardo». E il fattore chiave resta la diffusione dei vaccini su scala globale: «Stimiamo che un accesso più rapido alle vaccinazioni per le popolazioni ad alto rischio possa potenzialmente salvare più di mezzo milione di vite solo nei prossimi sei mesi», sostiene Georgieva.

Un segnale su questo fronte potrebbe arrivare con la proposta di indirizzare più risorse (100 miliardi di dollari) ai Paesi poveri nell’ambito della prossima allocazione di 650 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo da parte dell’Fmi.

E poi c’è il clima. Tutti d’accordo in linea di principio sui danni causati dal surriscaldamento globale, i leader del G20 (e non solo) fanno però ancora fatica a trovare un’intesa su come combatterlo. Con Biden, gli Stati Uniti stanno recuperando centralità nel dibattito. I riflettori saranno puntati sulla Cina, che resta il più grande inquinatore del pianeta. Mentre l’Europa porta avanti la propria agenda “verde”, anche attraverso le nuove linee guida appena adottate dalla Bce.

L’intesa sul fisco

Tassazione redistribuita