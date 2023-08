Dal gaming al Metaverso, la ricerca di Fondazione Leonardo sul futuro dei giovani

Cos’è il web 3

Il progetto esplora il cosiddetto Web3, il cui avvento è stimato da alcuni intorno al 2030 (grazie al 6G), è invece caratterizzato da un’archittettura basata sulla blockchain, un registro digitale decentralizzato che consente la creazione di un sistema distribuito di database. In questo tipo di architettura non si accede ai servizi della rete attraverso una piattaforma e un account, profilabile e controllabile, ma attraverso un avatar in grado di conservare i dati personali nella propria blockchain e di verificare l’identità attraverso i dati biometrici pressoché costantemente, il che, allo stato attuale della velocità di computazione, dovrebbe proteggere sia dagli attacchi informatici tipici del Web2 sia – in assenza di una adeguata, non ancora pervenuta e quanto mai complessa regolamentazione globale – da qualsivoglia controllo centralizzato.

Il dibattito sul Metaverso

Lo spettro del Web3 spiega l’esplosione del dibattito e soprattutto del volume d’affari relativi al Metaverso. Di fronte all’eventualità di perdere il controllo sui dati personali dell’utente, le grandi piattaforme, in particolare l’ex-facebook, si stanno muovendo per monetizzare lo scenario del prossimo futuro. Dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg del cambio di nome di Facebook in Meta, gli investimenti nelle aziende del Metaverso sono cresciuti del 4.500% tra il terzo e il quarto trimestre del 2021. Secondo gli analisti di Bloomberg, entro il 2024 il Metaverso potrebbe generare un business da 800 miliardi di dollari, rispetto ai 46 miliardi del 2020. Solo Meta ha investito 10 miliardi di dollari nel 2021 per lo sviluppo della Virtual Reality (VR). Altri colossi come Roblox, EpicGames, Microsoft, Tencent, Alibaba, Google e molti altri stanno investendo diverse decine di milioni di dollari nel Metaverso e si prevede che la spesa totale in questo settore possa raggiungere i 17,6 miliardi di dollari nel 2024. Nonostante l’importanza economica, non esiste ancora una definizione univoca di Metaverso. Negli ultimi due episodi della serie di questa ricerca ascoltiamo un’autorevole definizione: quella fornita dallo sviluppatore Massimiliano Nicolini, Direttore Ricerca e Sviluppo di Olimaint, azienda leader nel settore degli avatar biometrici.





Loading...