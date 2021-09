Dal garage alle aree private: la copertura Rc auto amplia il raggio d’azione

L’ampliamento progressivo

L’allargamento dell’obbligo assicurativo e della tutela ai sinistri avvenuti in aree private (un cortile condominiale nel caso della decisione 21983) è solo l’ultimo dei passaggi della nostra giurisprudenza in senso estensivo sul tema. Negli anni le decisioni della Cassazione hanno incluso nel concetto di circolazione quanti più eventi possibile, prescindendo anche dal movimento fisico del veicolo.

Così, da tempo è pacifico per la nostra magistratura che siano coperti dall’assicurazione anche eventi marginali rispetto alla circolazione in quanto tale, come la intempestiva apertura o chiusura dello sportello da parte del conducente o di un passeggero che causi danni o lesioni a passanti o ad altri utenti (Cassazione, 10024 del 2020, 12284 del 2004 e 18618 del 2005). Ed è ritenuto assicurato l’investimento di pedoni in aree circoscritte ma aperte comunque a un numero indeterminato di utenti, come un garage (Cassazione, 8090 del 2013) o il parcheggio di un supermercato (Cassazione, 17279 del 2009), oppure avvenuti all’interno di un cantiere edile (Cassazione, 17017 del 2018).

L’obbligo di risarcire il danno per l’impresa di assicurazione sussiste anche quando il veicolo non sia in movimento ma siano in atto manovre statiche conformi al suo utilizzo o anche alla sua manutenzione, come quando venga sganciato un rimorchio dalla motrice per essere portato in officina per riparazioni (Cassazione, 3257 del 2016), oppure quando si arrechino inavvertitamente danni a terzi nelle manovre di sollevamento del braccio meccanico montato su un mezzo di lavoro, fermo sulla pubblica via (Sezioni unite, 8620 del 2015).

L’ultima pronuncia delle Sezioni unite è quindi in linea con queste aperture, volte a estendere sempre più le tutele per i soggetti “deboli” nella circolazione stradale.

I casi risolti della giurisprudenza

